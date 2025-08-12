北律秘書放謝宜容走公務通道 新北院譴責不當行為「收回門禁卡」

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容昨因貪汙案到新北地方法院開庭，庭後竟由台北律師公會駐點秘書持個人門禁卡打開公務通道，讓謝女和律師離去，引發各界關注。繼北律聲明致歉並展開內部調查加以懲處，新北地院稍早也嚴正譴責此不當行為，並收回該秘書所屬門禁卡。

謝宜容昨天上午在新北地院開庭後神秘消失，即便最後法警、媒體將法庭大樓逐層搜尋仍找不到其與律師身影，原來是北律所派駐的秘書持門禁卡替謝女及律師劉繼蔚、吳俊達打開公務通道，通往行政大樓，再由行政大樓一樓大門離開法院。

新北地院稍早公布院方調查結果，表示謝宜容庭審結束後，由律師劉繼蔚、吳俊達陪同，先進入律師休息室，再透過北律北律師僱用派駐在該休息室的秘書人員使用門禁卡協助，打開法庭公務通道管制門進行政大樓，再自行政大樓1樓大門離開。

新北院表示，該秘書上述行為，除引發特權爭議、背後有高人指點，同時影響院方安全維護，實屬不當，為此將嚴正聲明譴責其行為及收回門禁卡，並期北律日後能強化內部管理與教育，杜絕類似情事再次發生。

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容昨因貪汙案到新北地院開庭，庭後竟由台北律師公會駐點秘書持個人門禁卡打開公務通道，讓謝女和律師離去。記者蔣永佑／攝影
勞動力發展署北分署前分署長謝宜容昨因貪汙案到新北地院開庭，庭後竟由台北律師公會駐點秘書持個人門禁卡打開公務通道，讓謝女和律師離去。記者蔣永佑／攝影

