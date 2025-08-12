快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

勞團12日於勞動部門口抗議，呼籲政府將仲介公司視為「雇主代理人」，保障移工免於仲介壓榨與施壓。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
「仲介竟施壓移工不能加入基層工會，形同雇主代理人，勞動部應介入保護移工！」桃產總與台灣國際移工協會12日於勞動部門口抗議指出，有移工想要加入台灣基層工會，但遭到仲介聯合雇主施壓，是侵犯移工基本權，且有違《工會法》規定，盼勞動部協助處理，並認定仲介有雇主代理人性質，以進行更多管制。

入工會被仲介刁難

桃產總秘書孫語謙指出，近日有基層工會於工廠招收移工加入工會時，遭到仲介公司施壓不要加入，且還特別針對有送入會申請書的移工召開說明會，以各種威逼利誘手段勸說移工放棄加入工會。如此行為恐違反《工會法》第35條，不得對勞工加入工會有不利的行為，還有針對性的待遇。

「但政府目前認為仲介並非『雇主』代理人！」孫語謙強調，其實在雇主與仲介的定型化契約中，第二條服務項目內，第一款與第六款都提到仲介公司要協助雇主進行管理，還要將雇主之工作規則與生活管理事項讓移工了解，顯然在工作管理上有相當責任與權利。

仲介有協助雇主管理

台灣國際勞工協會代表吳靜如指出，許多公司在管理移工生活、甚至生產工作上，「移工仲介」就是會參與移工的生活管理、工作懲處甚至留用的規定。她指出，目前政府對移工「3年一聘」的規定，破壞移工的團結權，讓仲介或雇主可藉由不續聘等手段，讓移工無法加入工會主張權利，更不用說高額仲介費對移工的嚴重負擔。

桃產總與台灣國際勞工協會都呼籲勞動部，仲介對於移工的管理扮演很大角色，在《工會法》中應被視為雇主的代理人，才能受到《工會法》第35條的約束，呼籲勞動部儘速作出解釋，將仲介公司納入「代表雇主行使管理權之人」的範圍‧保障移工加入工會的權利。

仲介不讓移工入工會 勞團盼勞動部處理

