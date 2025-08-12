聽新聞
獨居老人送餐代金請領涉偽簽蓋章 景仁里長、志工2人起訴
台北市文山區景仁里長何進輝負責規劃獨居老人送餐執行、志工代金請領，為避免每天皆由張姓婦人當志工替獨居老人送餐，造成里民觀感不佳，涉與張姓婦人在請領清冊偽簽、蓋上張婦女兒的印章，請領志工代金，台北地檢署偵結，依偽造文書等罪嫌起訴何、張2人。
「台北市政府所屬各機關訂定志願服務計劃經費統一原則」規定，獨居老人送餐志工補貼代金，應依每日實際送餐者，予新台幣100元。何姓里長擔任2屆景仁里長迄今，張婦則是從2018年至2022年12月31日負責景仁里獨居老人送餐志工業務。
檢廉調查，2021年8月3日至2022年10月25日間，只有張婦1人當志工負責送餐給獨居老人，張婦的陳姓女兒沒有執行送餐志工業務，何姓里長為了避免張婦每天送餐造成里民觀感不佳，涉嫌和張婦在請領清冊、建設服務經費單據粘存單等公文書中不實登載「為里內讀老送餐」並偽簽、蓋章，製造陳女有送餐的假象，向文山區公所請領費用1萬2200元。檢方認定，何姓里長、張姓婦人涉刑法行使公務員登載不實文書、盜用印章、偽造署押罪嫌，依法起訴。
