快訊

海陸警齊發！楊柳颱風直撲台灣 4縣市明天颱風假機率大

亞洲盃男籃／中華隊返8強有感而發？歸化洋將戴維斯：我需要籃球合約

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

聽新聞
0:00 / 0:00

獨居老人送餐代金請領涉偽簽蓋章 景仁里長、志工2人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市文山區景仁里長何進輝負責規劃獨居老人送餐執行、志工代金請領，為避免每天皆由張姓婦人當志工替獨居老人送餐，造成里民觀感不佳，涉與張姓婦人在請領清冊偽簽、蓋上張婦女兒的印章，請領志工代金，台北地檢署偵結，依偽造文書等罪嫌起訴何、張2人。

「台北市政府所屬各機關訂定志願服務計劃經費統一原則」規定，獨居老人送餐志工補貼代金，應依每日實際送餐者，予新台幣100元。何姓里長擔任2屆景仁里長迄今，張婦則是從2018年至2022年12月31日負責景仁里獨居老人送餐志工業務。

檢廉調查，2021年8月3日至2022年10月25日間，只有張婦1人當志工負責送餐給獨居老人，張婦的陳姓女兒沒有執行送餐志工業務，何姓里長為了避免張婦每天送餐造成里民觀感不佳，涉嫌和張婦在請領清冊、建設服務經費單據粘存單等公文書中不實登載「為里內讀老送餐」並偽簽、蓋章，製造陳女有送餐的假象，向文山區公所請領費用1萬2200元。檢方認定，何姓里長、張姓婦人涉刑法行使公務員登載不實文書、盜用印章、偽造署押罪嫌，依法起訴。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

印章 獨居老人

延伸閱讀

罷免許智傑有人死亡17年還「被連署」 雄檢起訴雙罷劫行動2負責人

尼姑化緣位置被占 拿功德箱將菜販敲到頭破血流！法官判2人都罰

獨居老人選擇房子需注意！專家：住1F或電梯大樓不見得最好

替父籌措哥哥喪葬費 妹將兄生前轎車過戶給自己下場曝

相關新聞

北律秘書放謝宜容走公務通道 新北院譴責不當行為「收回門禁卡」

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容昨因貪汙案到新北地方法院開庭，庭後竟由台北律師公會駐點秘書持個人門禁卡打開公務通道...

耍特權？謝宜容走公務通道閃媒體 北律道歉：調查後依規定懲處

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容昨因貪汙案到新北地方法院開庭，未料庭後卻由台北律師公會秘書以門禁卡打開公務通道，讓...

台南警接她陳情電話稱「能陪我嗎」 性騷被記大過提訴訟法院打臉

台南市警第一分局警備隊周姓警員支援勤務指揮中心時，2023年6月間接獲一名人妻電話陳情，周竟詢問「幫妳我有什麼好處」、「...

影／出庭被問身體狀況 沈慶京以手勢回應

民眾黨前主席柯文哲涉侵占民眾黨政治獻金案上午在台北地方法院審理，傳喚威京集團總裁沈慶京出庭，沈慶京離開時被問身體狀況如何...

仲介不讓移工入工會 勞團盼勞動部處理

「仲介竟施壓移工不能加入基層工會，形同雇主代理人，勞動部應介入保護移工！」桃產總與台灣國際移工協會12日於勞動部門口抗議指出，有移工想要加入台灣基層工會，但遭到仲介聯合雇主施壓，是侵犯移工基本權，且有違《工會法》規定，盼勞動部協助處理，並認定仲介有雇主代理人性質，以進行更多管制。

獨居老人送餐代金請領涉偽簽蓋章 景仁里長、志工2人起訴

台北市文山區景仁里長何進輝負責規劃獨居老人送餐執行、志工代金請領，為避免每天皆由張姓婦人當志工替獨居老人送餐，造成里民觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。