保母自稱「恐音症」...6月大男嬰3天遭狂摔20次 高院判2年10月刑

保母葉寶瑛受託照顧6個月大男嬰，3天內卻接連將男嬰用力摔在木質拼接地板上、拖拉男嬰雙手後摔在沙發上，嬰兒因顱內、眼底出血，癲癇發作，父親及時發現將孩子送醫。新北地院依成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪，判葉婦3年6月徒刑；葉婦和檢察官均上訴，台灣高等法院改認既遂，因她賠償獲原諒，今改判2年10月刑。

案件發生後，新北市政府去年4月30日公告，指葉寶瑛（65歲）違反兒童及少年福利與權益保障法，依同法第26條之1、第81條及第97條規定，處24萬元罰鍰並公布姓名，令不得擔任居家式托育服務提供者，20年內不得擔任兒童及少年福利機構工作人員或負責人。

葉寶瑛領有合格保母執照，2024年2月19日受委託照顧受害的男嬰，沒想到她卻在住處以粗暴、不當方式對待男嬰，造成男嬰顱內出血、眼底出血、癲癇發作等傷害。男嬰父親去年2月21日傍晚接小孩回家，發現異常，翌日凌晨3點將他送往台北馬偕兒童醫院急診。

經檢查發現，男嬰有創傷性硬腦膜下出血、雙側視網膜出血、癲癇、外斜視等情況，再經就醫及檢查，男嬰有腦室擴大、腦萎縮、白質軟化現象，需長期復健治療。

新北地檢署調查，從去年2月19日下午4點10分開始，至2月21日傍晚5點26分，3天之內連續對男嬰施暴20次，手法包括將男嬰自嬰兒床以拉單手拉起後，用力摔在沙發上，或是以拉單手自地上將男嬰身體拉起後，以背後朝地方式用力甩、摔至木質拼接地板等。

新北地院審理時，葉寶瑛否認犯罪，律師辯稱某些動作「不是傷害」而是疏於注意，且葉婦有「恐音症」，若在密閉空間聽到聲音刺激，會影響情緒，是男嬰哭鬧才造成她恐音症發作。

一審依據輔大醫院的病歷、亞東醫院的鑑定報告，認為恐音症並非國際一致認可的診斷，至今未被列入精神疾病診斷與統計手冊的診斷中，不採律師的主張，判她3年6月徒刑。

案經上訴，高院認為一審認定葉婦犯成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪，但依醫師證言，男嬰的腦傷確實妨害身體功能正常發育及身心未來發展，已達刑法所指的「重傷害」程度，但被告主觀上僅有普通傷害犯意，因此認為檢察官和葉婦的上訴都有理由，改依成年人故意對兒童犯傷害致重傷害罪處斷。