林岱樺涉詐助理費案遭爆料 雄檢：並無評論
民進黨籍高市立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，媒體報導林岱樺手機對話遭破解、還原，成涉案鐵證。林岱樺今天否認報導內容。雄檢則稱，已就起訴書內容說明，並無任何評論。
高雄地檢署今天上午表示，此案現正審理中，已在起訴書就事實、證據及法律適用說明相關認定，對媒體報導沒有任何評論。
鏡週刊報導，林岱樺指示會計詐領公費助理薪資、用便當收據虛報政治獻金等手機對話已遭破解、還原，成涉案鐵證，另據相關卷證顯示，通法寺住持釋煌智與林岱樺關係超乎一般交情，有曖昧訊息及暱稱。
林岱樺上午在立法院接受媒體聯訪說，特定媒體以不明資料，對女性工作者、善良修行人進行羞辱式的人格毀滅，企圖獲取政治利益，她要給予嚴厲譴責。高雄的未來要由高雄市民決定，還是由暗黑力量操盤，這是大家必須深思的問題。
林岱樺也質疑，為何這一年來，當她的民調上升時，暗黑勢力就結合檢調出手，這是社會質疑的焦點。這一年來，對她的攻擊只有多沒有少，對她打擊只有增沒有減，她的民調只有高、沒有低，相信市民自有公道，公道自在人心。
林岱樺聲明表示，林岱樺雖然遭受億百千劫，但為捍衛女性政治工作者的尊嚴，絕對與暗黑勢力奮戰到底，堅持走高雄的路，做一個清白傲骨的高雄女兒。
