林岱樺涉詐助理費案遭爆料 雄檢：並無評論

中央社／ 高雄12日電

民進黨籍高市立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，媒體報導林岱樺手機對話遭破解、還原，成涉案鐵證。林岱樺今天否認報導內容。雄檢則稱，已就起訴書內容說明，並無任何評論。

高雄地檢署今天上午表示，此案現正審理中，已在起訴書就事實、證據及法律適用說明相關認定，對媒體報導沒有任何評論。

鏡週刊報導，林岱樺指示會計詐領公費助理薪資、用便當收據虛報政治獻金等手機對話已遭破解、還原，成涉案鐵證，另據相關卷證顯示，通法寺住持釋煌智與林岱樺關係超乎一般交情，有曖昧訊息及暱稱。

林岱樺上午在立法院接受媒體聯訪說，特定媒體以不明資料，對女性工作者、善良修行人進行羞辱式的人格毀滅，企圖獲取政治利益，她要給予嚴厲譴責。高雄的未來要由高雄市民決定，還是由暗黑力量操盤，這是大家必須深思的問題。

林岱樺也質疑，為何這一年來，當她的民調上升時，暗黑勢力就結合檢調出手，這是社會質疑的焦點。這一年來，對她的攻擊只有多沒有少，對她打擊只有增沒有減，她的民調只有高、沒有低，相信市民自有公道，公道自在人心。

林岱樺聲明表示，林岱樺雖然遭受億百千劫，但為捍衛女性政治工作者的尊嚴，絕對與暗黑勢力奮戰到底，堅持走高雄的路，做一個清白傲骨的高雄女兒。

民調 林岱樺

相關新聞

耍特權？謝宜容走公務通道閃媒體 北律道歉：調查後依規定懲處

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容昨因貪汙案到新北地方法院開庭，未料庭後卻由台北律師公會秘書以門禁卡打開公務通道，讓...

保母自稱「恐音症」...6月大男嬰3天遭狂摔20次 高院判2年10月刑

保母葉寶瑛受託照顧6個月大男嬰，3天內卻接連將男嬰用力摔在木質拼接地板上、拖拉男嬰雙手後摔在沙發上，嬰兒因顱內、眼底出血...

罷免許智傑有人死亡17年還「被連署」 雄檢起訴雙罷劫行動2負責人

高雄檢調偵辦發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷涉偽造文書、違反個資法等案，查出有人死亡17年還被列為罷免提議人，雄檢今偵結，...

獨居老人送餐代金請領涉偽簽蓋章 景仁里長、志工2人起訴

台北市文山區景仁里長何進輝負責規劃獨居老人送餐執行、志工代金請領，為避免每天皆由張姓婦人當志工替獨居老人送餐，造成里民觀...

通霄前鎮長陳漢志貪107萬二審刑期減半 更一審加回來改判重

苗栗縣通霄鎮前鎮長陳漢志2019年間擔任鎮長之初，即與機要秘書、鎮務顧問謀議，藉由太陽能板標租案、太陽能光電標租案向廠商...

台中生命禮儀管理處雇員浮報入塔費 貪1.8萬...今判1年5月

台中市林姓男子在前年間擔任台中市生命禮儀管理處第二工作站約雇人員，負責大安區區納骨塔的民眾申請墓政、進出塔業務，林明知代...

