耍特權？謝宜容走公務通道閃媒體 北律道歉：調查後依規定懲處

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容昨因貪汙案到新北地方法院開庭，未料庭後卻由台北律師公會秘書以門禁卡打開公務通道，讓謝女和律師離去，挨轟包庇。北律今發聲明深表歉意，並已展開內部調查機制，將依相關規定懲處。

謝宜容昨開庭後「神秘」消失，令法警、媒體遍尋不著她的身影，經新北地院調查後，發現是北律派駐的秘書持自己門禁卡替謝宜容及律師吳俊達、陳禮文、劉繼蔚打開公務通道，通往行政大樓，再由行政大樓一樓大門離開法院。

然而，由公務通道進入行政大樓後，同樓層及樓上三樓皆有法官辦公室，若任由外人進入，恐對法官人身安全及法院安全維護造成影響。被問及是否追究秘書責任，法院表示尊重北律決定。

北律今發聲明指出，北律派駐新北地方法院的會務人員是接獲會員以承辦個案涉及人身安全顧慮為由請託，才會於會員開庭後協助經由行政通道離開法院，此舉是會務人員出於對會員安全的關切，卻未慮及違反法院相關規定，實屬不當。

北律表示，經過初步調查，會務人員的行為屬於個人判斷，未經充分思慮，也未經申請法院許可，對此北律已啟動內部調查機制，並將依相關規定懲處。