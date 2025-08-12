北院審理柯文哲涉侵占政治獻金案 傳喚邱佩琳、沈慶京出庭

民眾黨前主席柯文哲京華城案涉侵占民眾黨政治獻金上午在台北地方法院審理，傳喚民眾黨現任基隆市副市長邱佩琳與威京集團總裁沈慶京出庭。

台北地檢署調查民眾黨創黨元老邱佩琳曾協助牽線或轉交多筆政商人士捐贈給民眾黨的政治獻金，其中也包含基隆市長謝國樑母親的200萬，疑遭柯文哲侵占，邱佩琳是柯文哲接觸政商人士的重要媒介，根據北檢起訴書，柯市府於2017年舉辦台北上海城市論壇時，就曾安排時任東森整合行銷股份有限公司執行董事邱佩琳，與威京集團總裁沈慶京、力晶集團董事長黃崇仁、信義房屋創辦人周俊吉等人坐在主桌，陪同宴請上海的賓客。