快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

北院審理柯文哲涉侵占政治獻金案 傳喚邱佩琳、沈慶京出庭

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲京華城案涉侵占民眾黨政治獻金上午在台北地方法院審理，傳喚民眾黨現任基隆市副市長邱佩琳與威京集團總裁沈慶京出庭。

台北地檢署調查民眾黨創黨元老邱佩琳曾協助牽線或轉交多筆政商人士捐贈給民眾黨的政治獻金，其中也包含基隆市長謝國樑母親的200萬，疑遭柯文哲侵占，邱佩琳是柯文哲接觸政商人士的重要媒介，根據北檢起訴書，柯市府於2017年舉辦台北上海城市論壇時，就曾安排時任東森整合行銷股份有限公司執行董事邱佩琳，與威京集團總裁沈慶京、力晶集團董事長黃崇仁、信義房屋創辦人周俊吉等人坐在主桌，陪同宴請上海的賓客。

北檢調查，邱佩琳也曾經手周俊吉之妻、基隆市長謝國樑之母林曼麗、文華東方董座林命群等人各捐給民眾黨的200萬政治獻金，其中林曼麗的200萬元，更是由謝國樑親自交給邱佩琳，並表明「這是媽媽的企業要捐給民眾黨的，請轉交給柯文哲主席」。

民眾黨前主席柯文哲（中）因京華城案羈押於台北看守所，上午提訊到台北地院出庭。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲（中）因京華城案羈押於台北看守所，上午提訊到台北地院出庭。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲京華城案涉侵占民眾黨政治獻金上午在台北地方法院審理，傳喚民眾黨籍的現任基隆市副市長邱佩琳（中）出庭。身為民眾黨創黨元老的邱佩琳曾協助牽線或轉交多筆政商人士捐贈給民眾黨的政治獻金。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲京華城案涉侵占民眾黨政治獻金上午在台北地方法院審理，傳喚民眾黨籍的現任基隆市副市長邱佩琳（中）出庭。身為民眾黨創黨元老的邱佩琳曾協助牽線或轉交多筆政商人士捐贈給民眾黨的政治獻金。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲京華城案涉侵占民眾黨政治獻金上午在台北地方法院審理，傳喚威京集團總裁沈慶京（圖）出庭。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲京華城案涉侵占民眾黨政治獻金上午在台北地方法院審理，傳喚威京集團總裁沈慶京（圖）出庭。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲因京華城案羈押於台北看守所，上午提訊到台北地院出庭。柯文哲太太陳佩琪（圖）依舊到場為柯加油打氣，並出庭旁聽。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲因京華城案羈押於台北看守所，上午提訊到台北地院出庭。柯文哲太太陳佩琪（圖）依舊到場為柯加油打氣，並出庭旁聽。記者蘇健忠／攝影

民眾黨 邱佩琳

延伸閱讀

京華城及政治獻金案 北院傳邱佩琳、謝明珠作證

柯文哲侵占600萬政治獻金？基隆副市長邱佩琳今作證

高等法院駁回柯文哲抗告確定 民眾黨嗆檢審聯手：絕對不會投降屈服

柯文哲「大暴走」後再出庭 邱佩琳、謝明珠2人明作證

相關新聞

耍特權？謝宜容走公務通道閃媒體 北律道歉：調查後依規定懲處

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容昨因貪汙案到新北地方法院開庭，未料庭後卻由台北律師公會秘書以門禁卡打開公務通道，讓...

保母自稱「恐音症」...6月大男嬰3天遭狂摔20次 高院判2年10月刑

保母葉寶瑛受託照顧6個月大男嬰，3天內卻接連將男嬰用力摔在木質拼接地板上、拖拉男嬰雙手後摔在沙發上，嬰兒因顱內、眼底出血...

罷免許智傑有人死亡17年還「被連署」 雄檢起訴雙罷劫行動2負責人

高雄檢調偵辦發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷涉偽造文書、違反個資法等案，查出有人死亡17年還被列為罷免提議人，雄檢今偵結，...

獨居老人送餐代金請領涉偽簽蓋章 景仁里長、志工2人起訴

台北市文山區景仁里長何進輝負責規劃獨居老人送餐執行、志工代金請領，為避免每天皆由張姓婦人當志工替獨居老人送餐，造成里民觀...

通霄前鎮長陳漢志貪107萬二審刑期減半 更一審加回來改判重

苗栗縣通霄鎮前鎮長陳漢志2019年間擔任鎮長之初，即與機要秘書、鎮務顧問謀議，藉由太陽能板標租案、太陽能光電標租案向廠商...

台中生命禮儀管理處雇員浮報入塔費 貪1.8萬...今判1年5月

台中市林姓男子在前年間擔任台中市生命禮儀管理處第二工作站約雇人員，負責大安區區納骨塔的民眾申請墓政、進出塔業務，林明知代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。