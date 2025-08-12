缺救生員害3歲女童在恆春鎮泳池溺斃 管理員卸責法官要他入監反省

屏東縣3歲聖姓女童到恆春鎮立泳池游泳時不慎溺斃，負責管理泳池營運的陳姓管理員，因未配置足額救生員，被認定管理有過失，一審依過失致死罪判刑1年，陳男不服上訴，高雄高分院從輕改判10月，但考量他起初卸責直到二審才認罪，不宣告緩刑，若未來維持原刑度定讞，陳男得入監。

陳男為屏東縣恆春鎮公所職員，有20多年公務員資歷，負責管理鎮立游泳池。2022年8月22日下午，女教練（緩起訴處分確定）帶3歲女兒前往游泳，自己則在成人池指導學員，不料女童滑向深達約92公分的水池溺水。

因游泳池當時僅1名郭姓救生員（另案審結）在場，未及時發現聖姓女童溺水，直到其他家長發現女童有異，搶救時已回天乏術。

當時檢方偵辦時，認為該泳池依規定於開放時間至少要配置2名救生員，陳姓管理員卻將原本應負責安全的救生員調派為售票人員，泳池僅留1人負擔安全，讓游泳池未配置足額救生員持續營運，有管理上缺失，依過失致死罪嫌起訴陳男。

屏東地院審理後，法官認定陳男未確實監督游泳池營運所需人力輪值正常運作，也未在人力補足前時先暫停本案游泳池營運，明顯違反其注意義務，依過失致死罪判刑1年。

陳男不服上訴，宣稱他服務公職長達20餘年，表現優異，記功嘉獎達上百次，同意賠償但遭被害人家屬拒絕，盼改判緩刑。

但高雄高分院審理後，合議庭認為陳男起初不僅否認有監督管理游泳池救生員之責，還以事發時段非自己工作時間卸責，將一切責任推諉給約僱救生員，直到上訴後才坦認犯行並表達和解、賠償意願。