單親媽自認「有權殺死」...小姊弟摩鐵活活被掐斃 高院審理不公開

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

蘇姓女子去年5月在新北市某汽車旅館拉Ｋ、飲酒，卻用枕頭悶殺6歲兒子及9歲女兒，新北地檢署依殺人罪嫌起訴，新北地院國民法官庭判她無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今審理，但採不公開方式進行。

38歲的蘇姓女子曾在百貨公司當櫃姐，2024年5月12日母親節深夜，她帶著一對子女入住汽車旅館，隔天早上8點透過新北校園通APP替小孩請假2天，稱帶孩子回南部探親，但一直待在旅館內。13日深夜，她先拍下兒女熟睡照片當臉書封面，14日早上再讓小孩喝混有安眠藥的水。

14日上午9點30分，蘇女先用棉被包裹女兒，用枕頭覆蓋女兒的臉部，並以右手壓住枕頭，女兒醒來且掙扎，但她仍用左手掐住女兒的脖子，女兒窒息死亡。10時30分，蘇女也用棉被包住兒子，並跨在兒子的身上，用枕頭蓋住他的臉，雙手緊掐兒子頸部，幼子無法掙脫，活活被掐死。

蘇女犯後原打算輕生，因徐姓閨密來探訪，駭人的殺子案才曝光。

法醫相驗確認姊弟是窒息死亡，蘇女坦承行凶，稱因生活及經濟壓力過大，喝酒、吃安眠藥及吸食Ｋ菸後，一時情緒失控才下手殺害親生子女。

新北地院國民法官庭認為蘇女雖是單親媽媽，但有朋友或父親、姊姊、弟弟、多個社福單位給予精神與金錢支援，竟僅因心情低落想自殺， 認為子女是自己生的「所以有權殺死他們」，無視孩子獨立的生命權，以致天真活潑、稚嫩無辜的小姊弟枉死，嚴重違背人母應有的責任。

蘇女自17歲以來就長期吸毒，幼稚園與安親班老師、親友們證稱她很疼愛子女，國民法官庭斟酌各方對量刑的意見後，就2個成年人故意殺害兒童罪各判無期徒刑，褫奪公權終身；依刑法第51條第3款規定，諭知應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

蘇姓女子去年5月在汽車旅館拉Ｋ、飲酒後，以枕頭悶殺6歲兒子及9歲女兒，新北地院國民法官庭依殺人罪判她處無期徒刑，台灣高等法院今審理。記者王宏舜／攝影
蘇姓女子去年5月在汽車旅館拉Ｋ、飲酒後，以枕頭悶殺6歲兒子及9歲女兒，新北地院國民法官庭依殺人罪判她處無期徒刑，台灣高等法院今審理。記者王宏舜／攝影

