受贈2支霜淇淋逾期未領退款原購買人 嘉義男不服求償330元被駁回

知名連鎖超商推出霜淇淋買2送1活動，嘉義簡姓男大生獲友人轉贈2支霜淇淋，因逾期未領取被超商收回，金額退還原購買者，造成他無法兌換霜淇淋損失，他向客服申訴、調解未果，告上法院並要求5倍懲罰性賠償330元。法院認為商家已戴明商品逾兌換期限，退回原會員錢包，沒有侵害簡男權益，駁回其訴。可上訴。

去年9月間簡男友人參與超商霜淇淋活動，並透過超商「轉贈功能」服務贈與簡男2支，兌換期限到同年10月10日，超商以逾期未領為由，收回商品，並將款項退回原購買人的會員錢包。簡男主張，依超商服務條款，「消費者購買商品後轉贈予他人時，贈送人視同已兌換/領取該商品」，因原購買人已兌換商品，因此原購買人已經沒有所有權，雙方消費關係已消滅，所以超商不可以將錢退還原購買人。

他認為這屬於預先銷售商品服務，適用禮券定型化契約，禮券上不得記載使用期限。因超商取回商品，致使他無法兌換商品利益損失。向客服、嘉義縣政府提出申訴及調解未獲妥適處理，依消保法、民法規定提告並請求5倍懲罰性賠償金330元（計算式：原購買人購買3支霜淇淋共98元，單價約33元，系爭商品共2支，2×33×5＝330元）。

超商表示，服務條款載明「消費者轉贈商品予他人時，該商品之兌換/預約期間不因轉贈而變更，受贈人請於原商品兌換/預約期間內兌換/領取商品。」「受贈者如未於兌換/取貨期間內兌換/領取完畢，商品到期時會返回給原購買者進行退款。」「若購買者未於期限內完成商品兌換，將以『付款金額－(原價×兌換商品數）』計算退款金額，並將該金額退至原購買人之會員錢包，消費者仍得繼續使用。」訂有會員錢包結清相關程序。並沒有違反禮券定型化契約規定及消保法相關規定。

原購買人購買3支霜淇淋沒有於期限內兌換，系統已於同年10月11日將98元退款至原購買人會員錢包，超商並沒有因此取得不當利益。透過APP推播等方式，多次明確提醒兌換期限，已善盡告知義務。再者，依契約相對性原則，簡男係受贈人，並非商品原始購買人，與超商間並無直接契約關係，應向贈與人即原購買人主張。超商將款項退回原購買人會員錢包，已符合契約約定及法令規定。