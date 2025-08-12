快訊

中颱楊柳恐強風豪雨！淹水警戒、易致災地區曝 1圖看全台「風險區」

遭週刊爆稱釋煌智「老公」 林岱樺：羞辱式的人格毀滅戰

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

罷免許智傑有人死亡17年還「被連署」 雄檢起訴雙罷劫行動2負責人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄檢調偵辦發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷涉偽造文書、違反個資法等案，查出有人死亡17年還被列為罷免提議人，雄檢今偵結，依違反個資法、偽造私文書等罪，起訴雙罷劫行動負責人徐尚賢及罷免許智傑領銜人朱磊，罷免黃捷領銜人黃晃枝則認定罪證不足，不起訴處分。

檢調查出，徐尚賢曾於2017年至2023年間擔任國民黨黃復興黨部的選任黨代表，黃捷擔任高雄鳳山區市議員時，徐也曾發動過罷免黃捷行動，當時罷免連署人資料及擔任黨代表時取得的黨員資料，他便存放在個人電腦手中。

今年2月間，徐尚賢聯手朱磊推動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「雙罷劫」行動，徐先將取得的黨員名冊整理後，謊稱取得當事人同意，將黨員個資交給行動總部志工謄抄資料至黃捷罷免案提議人，並在上面蓋用領銜人黃晃枝印章。

事後徐再將2020年罷免黃捷取得的個資交給朱磊，兩人依當時黃捷罷免案留下的民眾個資，再製作罷免立委許智傑的提議人名冊，由朱磊在領銜人欄位用印後交給中選會。

不過，「雙罷劫」行動首次送件，經中選會查對後，罷免許智傑距通過一階段門檻仍差224人、罷免黃捷則差445人，兩人便再請志工加強偽簽名冊，成功讓罷免案達標。

但最後因罷免黃捷、罷免許智傑牽涉多件死亡連署，中選會查對時，罷免許智傑有28名提議人早已於提議前死亡，甚至有提議人已死亡17年，仍被偽簽連署；罷免黃捷則有183人提議前死亡，其中有提議人已死亡6年，因連署涉及偽造，中選會便發函請檢調查辦。

雄檢偵辦時，徐尚賢起初否認偽簽罷免連署書，後來改稱罷免資料來自於黨員名冊及他自己蒐集而來，因部分民眾是樁腳，他認為他們本就會同意連署，所以未經同意就簽名。

朱磊則否認偽簽，還稱是徐尚賢說可以將民眾資料謄抄造冊，他查過相關法條，若當事人同意就沒問題，才用電腦製作提議人名冊，並請志工幫忙簽名。

此案於今年4月18日搜索後，檢調陸續傳喚140多名連署人、死亡連署人家屬結證，證實徐尚賢、朱磊等人均未經連署人同意簽名，觸犯偽造私文書、非法利用個人資料等罪，今偵結對兩人提起公訴，並建請法官從重量刑，至於黃晃枝，檢方認定她未參與偽造，無主觀犯意，不起訴處分。

高雄雙罷劫領銜人朱磊涉嫌偽造文書及個資法，今被雄檢起訴。本報資料照片
高雄雙罷劫領銜人朱磊涉嫌偽造文書及個資法，今被雄檢起訴。本報資料照片
高雄雙罷劫負責人徐尚賢涉違個資法、偽造文書今被起訴。本報資料照片
高雄雙罷劫負責人徐尚賢涉違個資法、偽造文書今被起訴。本報資料照片

罷免 黃捷 死亡

延伸閱讀

搶高雄市長提名！ 許智傑左營見面會喊「增設台鐵台積電站」

高雄數學補教名師猝死 黃捷發聲悼念「曾蒙恩師教導」

挨告誹謗出庭…黃國昌示範帶案 批北檢「沒有下限到什麼程度？」

許智傑被爆和吳乃仁吃飯 黃國昌下午被告身分北檢出庭

相關新聞

罷免許智傑有人死亡17年還「被連署」 雄檢起訴雙罷劫行動2負責人

高雄檢調偵辦發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷涉偽造文書、違反個資法等案，查出有人死亡17年還被列為罷免提議人，雄檢今偵結，...

缺救生員害3歲女童在恆春鎮泳池溺斃 管理員卸責法官要他入監反省

屏東縣3歲聖姓女童到恆春鎮立泳池游泳時不慎溺斃，負責管理泳池營運的陳姓管理員，因未配置足額救生員，被認定管理有過失，一審...

單親媽自認「有權殺死」...小姊弟摩鐵活活被掐斃 高院審理不公開

蘇姓女子去年5月在新北市某汽車旅館拉Ｋ、飲酒，卻用枕頭悶殺6歲兒子及9歲女兒，新北地檢署依殺人罪嫌起訴，新北地院國民法官...

受贈2支霜淇淋逾期未領退款原購買人 嘉義男不服求償330元被駁回

知名連鎖超商推出霜淇淋買2送1活動，嘉義簡姓男大生獲友人轉贈2支霜淇淋，因逾期未領取被超商收回，金額退還原購買者，造成他...

涉吞逾億善款 身障關懷協會理事長夫婦及胞妹被訴

蕭姓男子成立中華民國身障關懷協會，與陳姓妻子先後擔任協會理事長，涉嫌侵吞善款，蕭男妹妹也涉入；檢調查出協會六年內勸募二億...

謝宜容涉貪認罪求緩刑 庭後走公務通道離場

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉嫌護航業者得標及侵占公家高價禮盒，被依貪汙圖利等罪起訴。新北地方法院昨二度開庭，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。