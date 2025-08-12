罷免許智傑有人死亡17年還「被連署」 雄檢起訴雙罷劫行動2負責人

高雄檢調偵辦發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷涉偽造文書、違反個資法等案，查出有人死亡17年還被列為罷免提議人，雄檢今偵結，依違反個資法、偽造私文書等罪，起訴雙罷劫行動負責人徐尚賢及罷免許智傑領銜人朱磊，罷免黃捷領銜人黃晃枝則認定罪證不足，不起訴處分。

檢調查出，徐尚賢曾於2017年至2023年間擔任國民黨黃復興黨部的選任黨代表，黃捷擔任高雄鳳山區市議員時，徐也曾發動過罷免黃捷行動，當時罷免連署人資料及擔任黨代表時取得的黨員資料，他便存放在個人電腦手中。

今年2月間，徐尚賢聯手朱磊推動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「雙罷劫」行動，徐先將取得的黨員名冊整理後，謊稱取得當事人同意，將黨員個資交給行動總部志工謄抄資料至黃捷罷免案提議人，並在上面蓋用領銜人黃晃枝印章。

事後徐再將2020年罷免黃捷取得的個資交給朱磊，兩人依當時黃捷罷免案留下的民眾個資，再製作罷免立委許智傑的提議人名冊，由朱磊在領銜人欄位用印後交給中選會。

不過，「雙罷劫」行動首次送件，經中選會查對後，罷免許智傑距通過一階段門檻仍差224人、罷免黃捷則差445人，兩人便再請志工加強偽簽名冊，成功讓罷免案達標。

但最後因罷免黃捷、罷免許智傑牽涉多件死亡連署，中選會查對時，罷免許智傑有28名提議人早已於提議前死亡，甚至有提議人已死亡17年，仍被偽簽連署；罷免黃捷則有183人提議前死亡，其中有提議人已死亡6年，因連署涉及偽造，中選會便發函請檢調查辦。

雄檢偵辦時，徐尚賢起初否認偽簽罷免連署書，後來改稱罷免資料來自於黨員名冊及他自己蒐集而來，因部分民眾是樁腳，他認為他們本就會同意連署，所以未經同意就簽名。

朱磊則否認偽簽，還稱是徐尚賢說可以將民眾資料謄抄造冊，他查過相關法條，若當事人同意就沒問題，才用電腦製作提議人名冊，並請志工幫忙簽名。