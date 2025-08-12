京華城及政治獻金案 北院傳邱佩琳、謝明珠作證

快訊

中央社／ 台北12日電

北院審理前台北市長柯文哲涉京華城及政治獻金案，今天提訊柯文哲、傳喚威京集團主席沈慶京，並以證人身分傳喚基隆市副市長邱佩琳、前台北市長辦公室主任謝明珠。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

檢方搜索柯文哲住處時，查扣行動硬碟，認定為柯文哲所有及使用，行動硬碟內有「工作簿」檔案，記載日期、姓名、數字、公司、用途、經理人，其中第12列「2022/11/1、小沈、1500、沈慶京」，檢方據此認定為柯文哲於京華城案涉收賄的證據之一。

工作簿內容也包括，「2022/10/1、王令麟、500、高虹安、經理人邱佩琳」、「2022/10/1、祝文定、30國礎、賴香伶、經理人邱佩琳」、「2022/10/1、張高祥、150、2022職務捐、經理人謝明珠」、「2022/10/1、黃南光、20和泰、賴香伶、經理人邱佩琳」、「2022/10/1、謝國樑、200、高虹安琬惠、經理人邱佩琳」等內容。

台北地方法院今天再開審理庭，提訊在押的柯文哲，並以被告身分傳喚沈慶京到庭。合議庭上午、下午分別以證人身分傳喚邱佩琳、謝明珠到庭，釐清案情。

柯文哲 邱佩琳

