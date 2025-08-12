高雄美濃農地盜採砂 人頭地主疑脫產

國民黨立委柯志恩上月接獲美濃居民陳情，吉洋里一處農地遭人違法採砂，農地出現巨大人工湖。圖／柯志恩服務處提供 高雄美濃吉洋農地爆發盜採砂石形成「大峽谷」，立委柯志恩昨早揭露，上月接獲陳情時被現場滿布危險的情況嚇到。轄區立委邱議瑩昨午也趕赴會勘，批農地地主疑為人頭，全推不知情，也恐早已脫產，邱表示，「土石採取法及區域計畫法應修法，加重相關罰則」。

柯志恩接獲美濃居民陳情，吉洋里一處農地違法盜採砂石，面積近1公頃，深度目測達20公尺，砂石車一邊將挖好的土石外運，一邊回填不明土方，頻繁進出造成周邊道路損壞，有民眾騎車滑倒受傷。

日前柯赴現場更發現，農地外道路地基疑遭大雨淘空，路面坑坑巴巴、坑洞積水，鐵皮圍籬掉落水面、電線桿傾斜，現場雖拉封鎖線，但情況實在太危險。

柯說，無論是剷平山林的大樹和山光電場，或盜採土石的美濃吉洋農地，都發生在原本擁有好山好水的東高雄，「我們還沒看見的地方，高雄這塊美麗土地到底還有多少地方遭到破壞」？

柯志恩揭露後，網友質疑旗山、美濃在地立委邱議瑩為何置身事外，是否只忙自己選舉？邱議瑩昨午突率團隊前往會勘，她表示，7月25日里業務會報有人提臨時動議反映此案，她得知後即通報主管機關。

邱表示，此案經發局已開罰地主300萬元，但地主疑為人頭，施作團隊與特定集團關係密切，全案疑有不肖業者與民代介入，但現行罰款制度形同虛設，地主可推稱不知道，更可能早已脫產，她將提案修法加重處分，收嚇阻之效。另呼籲高雄市府加強取締，對情節重大者直接扣留機具。