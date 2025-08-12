聽新聞
0:00 / 0:00

高雄美濃農地盜採砂 人頭地主疑脫產

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

國民黨立委柯志恩上月接獲美濃居民陳情，吉洋里一處農地遭人違法採砂，農地出現巨大人工湖。圖／柯志恩服務處提供
國民黨立委柯志恩上月接獲美濃居民陳情，吉洋里一處農地遭人違法採砂，農地出現巨大人工湖。圖／柯志恩服務處提供
高雄美濃吉洋農地爆發盜採砂石形成「大峽谷」，立委柯志恩昨早揭露，上月接獲陳情時被現場滿布危險的情況嚇到。轄區立委邱議瑩昨午也趕赴會勘，批農地地主疑為人頭，全推不知情，也恐早已脫產，邱表示，「土石採取法及區域計畫法應修法，加重相關罰則」。

柯志恩接獲美濃居民陳情，吉洋里一處農地違法盜採砂石，面積近1公頃，深度目測達20公尺，砂石車一邊將挖好的土石外運，一邊回填不明土方，頻繁進出造成周邊道路損壞，有民眾騎車滑倒受傷。

日前柯赴現場更發現，農地外道路地基疑遭大雨淘空，路面坑坑巴巴、坑洞積水，鐵皮圍籬掉落水面、電線桿傾斜，現場雖拉封鎖線，但情況實在太危險。

柯說，無論是剷平山林的大樹和山光電場，或盜採土石的美濃吉洋農地，都發生在原本擁有好山好水的東高雄，「我們還沒看見的地方，高雄這塊美麗土地到底還有多少地方遭到破壞」？

柯志恩揭露後，網友質疑旗山、美濃在地立委邱議瑩為何置身事外，是否只忙自己選舉？邱議瑩昨午突率團隊前往會勘，她表示，7月25日里業務會報有人提臨時動議反映此案，她得知後即通報主管機關。

邱表示，此案經發局已開罰地主300萬元，但地主疑為人頭，施作團隊與特定集團關係密切，全案疑有不肖業者與民代介入，但現行罰款制度形同虛設，地主可推稱不知道，更可能早已脫產，她將提案修法加重處分，收嚇阻之效。另呼籲高雄市府加強取締，對情節重大者直接扣留機具。

砂石 柯志恩 邱議瑩 高雄市

延伸閱讀

高雄美濃吉洋農地盜砂「水很深」 地主疑脫產罰不到

美濃農地遭盜採砂石破壞道路 高市府開罰送辦

林岱樺宣示參選高雄市長到底 柯志恩肯定她「基層實力堅強」

高市議會國民黨團捐一日所得 柯志恩率團隊助原鄉重建

相關新聞

藉整地濫倒 新竹香山廢土集團11人起訴

營建廢棄物全台流竄，新竹檢警破獲香山廢土集團，吳姓主嫌與陳姓地政士合作，連同怪手及砂石車司機等11人，以整地名義蒙騙地主...

涉吞逾億善款 身障關懷協會理事長夫婦及胞妹被訴

蕭姓男子成立中華民國身障關懷協會，與陳姓妻子先後擔任協會理事長，涉嫌侵吞善款，蕭男妹妹也涉入；檢調查出協會六年內勸募二億...

謝宜容涉貪認罪求緩刑 庭後走公務通道離場

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉嫌護航業者得標及侵占公家高價禮盒，被依貪汙圖利等罪起訴。新北地方法院昨二度開庭，...

涉詐助理費 高雄市前議長曾麗燕二審仍判12年

國民黨籍高雄市前議長曾麗燕，被控2010年任議員起詐領1330萬元助理費，1審10名人頭助理均認罪，輕判3至7月獲緩刑，...

高雄美濃農地盜採砂 人頭地主疑脫產

高雄美濃吉洋農地爆發盜採砂石形成「大峽谷」，立委柯志恩昨早揭露，上月接獲陳情時被現場滿布危險的情況嚇到。轄區立委邱議瑩昨...

柯文哲「大暴走」後再出庭 邱佩琳、謝明珠2人明作證

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，明天上午傳喚基隆市副市長邱佩琳、下午傳喚柯的台北市長辦公室前主任謝明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。