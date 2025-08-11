快訊

柯文哲「大暴走」後再出庭 邱佩琳、謝明珠2人明作證

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，明天上午傳喚基隆市副市長邱佩琳、下午傳喚柯的台北市長辦公室前主任謝明珠2人作證，並提解在押的柯、獲交保的威京集團主席沈慶京出庭。

本月8日，柯文哲閱覽檢方提出20頁「刑事補充理由書」第20狀後認羅織罪名，休庭時，對檢察官連暴粗口、丟水杯，將防止撬開手銬拆掉釘書針的刑事繕本，一頁頁撒在空中，造成法庭「狀紙滿天飛」奇觀，柯明天出庭情緒，仍受關注。

檢方控訴，柯文哲侵占木可公關公司政治獻金6234萬元、侵占邱佩琳經手的政治獻金600萬元，其中，邱女經手信義房屋董事長周俊吉妻子周王美文、基隆市長謝國樑母親林曼麗、文華東方董事長林命群3人捐輸給民眾黨的各200萬元。

檢方認定，柯文哲2017年舉辦台北上海城市論壇，曾安排時任東森整合行銷股份有限公司執行董事的邱佩琳與沈慶京、力晶集團董事長黃崇仁、周俊吉等人宴請上海的賓客，邱女是柯擴展商界關係的介紹人之一。

此外，柯文哲的前市長室主任、前眾望基金會董事謝明珠偵查中稱，她擔任市長室主任時因與柯文哲隨行秘書「橘子」許芷瑜不合，被分配到別間辦公室，業務由柯文哲分配；謝女曾說，她未經手民眾黨的政治獻金，在眾望基金會時只掛名董事，未支領薪水。

檢廉調查，柯文哲與沈慶京密會15次，柯在市長任內與沈會見10次，3次在台北市長室單獨會面，有6次是在威京集團，還有1次在名邸「陶朱隱園」，謝女明天作證接受詰問，證詞可能觸及相關爭點。

民眾黨前主席柯文哲至今羈押禁見。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲至今羈押禁見。圖／聯合報系資料照
柯文哲台北市長任內市長室主任謝明珠（前）。圖／聯合報系資料照片
柯文哲台北市長任內市長室主任謝明珠（前）。圖／聯合報系資料照片
基隆市副市長邱佩琳。圖／基隆市政府提供
基隆市副市長邱佩琳。圖／基隆市政府提供

