為躲媒體走公務通道！謝宜容上演法院消失術 「指點高人」身分曝光

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，今天上午因貪汙案前往新北地方法院開庭，庭後上演神秘法院消失術；院方事後查出，竟是台北律師公會派駐在新北地院的秘書，持自己門禁卡替謝宜容及律師們打開公務通道，通往行政大樓再下樓離去。是否追究該秘書相關責任，新北地院表示，將尊重台北律師公會決定。

新北地院經查，謝宜容是在三名律師吳俊達、陳禮文、劉繼蔚陪同下，透過律師公會秘書協助，持個人的門禁卡替謝女等人打開法庭大樓連通道前往行政大樓，再自行政大樓一樓大門離開法院。

由於該通道進入行政大樓後，同樓層及樓上三樓皆有法官辦公室，若門戶洞開任由外人進入，恐對法官人身安全及法院安全維護造成影響。