快訊

為躲媒體走公務通道！謝宜容上演法院消失術 「指點高人」身分曝光

新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中

日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

聽新聞
0:00 / 0:00

為躲媒體走公務通道！謝宜容上演法院消失術 「指點高人」身分曝光

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，今天上午因貪汙案前往新北地方法院開庭，庭後上演神秘法院消失術；院方事後查出，竟是台北律師公會派駐在新北地院的秘書，持自己門禁卡替謝宜容及律師們打開公務通道，通往行政大樓再下樓離去。是否追究該秘書相關責任，新北地院表示，將尊重台北律師公會決定。

新北地院經查，謝宜容是在三名律師吳俊達、陳禮文、劉繼蔚陪同下，透過律師公會秘書協助，持個人的門禁卡替謝女等人打開法庭大樓連通道前往行政大樓，再自行政大樓一樓大門離開法院。

由於該通道進入行政大樓後，同樓層及樓上三樓皆有法官辦公室，若門戶洞開任由外人進入，恐對法官人身安全及法院安全維護造成影響。

謝宜容庭期原為上午9點半，據了解她一早7時許就提前進入新北院法庭大樓，比不少法警上班還早，刻意躲避媒體意圖明顯，庭訊結束後，在一樓等候的媒體遲遲不見她自法院大門離開，連法警也相當緊張無法安心午休，最後竟發現她早已自公務通道離去。

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，今天上午因貪汙案前往新北地方法院開庭，庭後卻上演神秘法院消失術，以致僅有習翌設計林峯白、林峯立兄弟等其餘同案被告自法院大門離去。記者蔣永佑／攝影
勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，今天上午因貪汙案前往新北地方法院開庭，庭後卻上演神秘法院消失術，以致僅有習翌設計林峯白、林峯立兄弟等其餘同案被告自法院大門離去。記者蔣永佑／攝影

新北 律師 法官 貪汙 謝宜容 勞動部 辦公室

延伸閱讀

涉貪勞發分署長謝宜容開庭認罪求緩刑 疑熟人指路上演法院消失術

影／酒店上月才命案 台北警車煞車失靈撞門柱…傷2男女

彰化地檢署搬新家！法警人力捉襟見肘 檢方：先調配並爭取擴編

花蓮投開票所大門深鎖告示不清 村民不得其門而入抱怨連連

相關新聞

柯文哲、應曉薇再押2個月 高院駁回抗告理由曝光

台北地院審理京華城等案日前裁定民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇再羈押2月，柯與應不服裁定，分別提出抗告；台灣高等法院...

為躲媒體走公務通道！謝宜容上演法院消失術 「指點高人」身分曝光

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，今天上午因貪汙案前往新北地方法院開庭，庭後上演神秘法院消失術；院方事後查出，竟是...

柯文哲「大暴走」後再出庭 邱佩琳、謝明珠2人明作證

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，明天上午傳喚基隆市副市長邱佩琳、下午傳喚柯的台北市長辦公室前主任謝明...

小琉球男欠款120萬遲未繳 屏東分署跨海執行決定分期償還

屏東縣琉球鄉一名男子經營的商號營運不佳、民宿也歇業，他從2021年起至積欠牌照稅、牌照稅、勞健保費、交通罰鍰、空汙罰鍰等...

收錢助逮人偵查小隊長貪汙起訴 新莊分局：依規定停職追究責任

新北市新莊分局偵查隊小隊長施富承，前年（2023年）因涉嫌收受地方人士以破案獎金名義行賄的2萬元，新北地檢署將施男依貪汙...

涉貪勞發分署長謝宜容開庭認罪求緩刑 疑熟人指路上演法院消失術

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，因涉嫌護航裝潢業者習翌設計得標及侵占公家採購的高價禮盒，遭檢方依刑法洩密、貪汙圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。