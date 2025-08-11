聽新聞
0:00 / 0:00
小琉球男欠款120萬遲未繳 屏東分署跨海執行決定分期償還
屏東縣琉球鄉一名男子經營的商號營運不佳、民宿也歇業，他從2021年起至積欠牌照稅、牌照稅、勞健保費、交通罰鍰、空汙罰鍰等累欠120萬元，遭移送行政執行署屏東分署，承辦執行官多次到小琉訪查，終於遇到這名男子，才決定先繳45萬元，剩下的決定用分期償還。
屏東分署指出，這名男子長期住在離島且經常未在商號出現，讓案件執行困難重重。為掌他的實際經營狀況及資產變化，承辦同仁多次搭船到小琉球，實地訪查商店與民宿位置，確認其營業情形與執行可行性。
屏東分署表示，經多次現場查訪與查調財產，最終成功找到了這名男子，他當場坦言，原經營的民宿早已歇業，商店也因競爭者增加與成本壓力，加上前幾年疫情影響旅遊產業，營運狀況不如以往，才會導致健保費、勞保費長期未繳，目前考慮委請會計師辦理商號歇業手續，減少虧損並重新規畫個人財務。
承辦執行官跟這名男子說明行政執行程序與責任義務後，男子表示，願意先就其個人名下所積欠的健保、勞保與罰單，先行繳清45萬元欠款，並承諾針對所屬商號將主動提出分期繳納申請，依規定分期履行。
屏東分署表示，本案歷經多次跨海執行，雖然舟車勞頓，仍堅持依法行政與公正執行，最終促成義務人理解並主動繳納，避免更嚴重的強制程序，呼籲民眾應主動繳清應繳稅費，若有經濟困難時，可向分署申請分期，切勿心存僥倖，以免財產遭查封扣押。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言