小琉球男欠款120萬遲未繳 屏東分署跨海執行決定分期償還

屏東縣琉球鄉一名男子經營的商號營運不佳、民宿也歇業，他從2021年起至積欠牌照稅、牌照稅、勞健保費、交通罰鍰、空汙罰鍰等累欠120萬元，遭移送行政執行署屏東分署，承辦執行官多次到小琉訪查，終於遇到這名男子，才決定先繳45萬元，剩下的決定用分期償還。

屏東分署指出，這名男子長期住在離島且經常未在商號出現，讓案件執行困難重重。為掌他的實際經營狀況及資產變化，承辦同仁多次搭船到小琉球，實地訪查商店與民宿位置，確認其營業情形與執行可行性。

屏東分署表示，經多次現場查訪與查調財產，最終成功找到了這名男子，他當場坦言，原經營的民宿早已歇業，商店也因競爭者增加與成本壓力，加上前幾年疫情影響旅遊產業，營運狀況不如以往，才會導致健保費、勞保費長期未繳，目前考慮委請會計師辦理商號歇業手續，減少虧損並重新規畫個人財務。

承辦執行官跟這名男子說明行政執行程序與責任義務後，男子表示，願意先就其個人名下所積欠的健保、勞保與罰單，先行繳清45萬元欠款，並承諾針對所屬商號將主動提出分期繳納申請，依規定分期履行。