收錢助逮人偵查小隊長貪汙起訴 新莊分局：依規定停職追究責任

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊分局偵查隊小隊長施富承，前年（2023年）因涉嫌收受地方人士以破案獎金名義行賄的2萬元，新北地檢署將施男依貪汙罪起訴。新莊分局表示，將依警察人員人事條例相關規定停職，並待司法結果出爐後追究相關考核及監督不周之責任。

據了解，新北市新莊區裕民里曾姓前里長，因兒子疑從事詐騙與李姓男子結怨，李男在外放話將對曾男兒子不利。曾男為解決此事聯繫新莊分局偵查隊小隊長施富承透露此事，施男隨後查出李男遭通緝，竟於前年7月2日、3日兩天，與曾男透過臉書標示及線民告知曾兒所在地點方式試圖誘捕李男，但連續兩天誘捕行動皆失敗。

曾男為求盡速剷除心頭大患，7月3日近中午時致電施男稱事成後「我再包個紅包給弟兄加菜一下，包破案獎金」，雙方完成行收賄對價，當天晚間施姓小隊長會同派出所將李男逮獲，曾男得知後於當月7日將2萬元交付給施男，全程被路口監視器拍下。

檢廉約談時施男辯稱加菜金經過偵查隊長同意，被隊長否認，施男又稱化療後體力與記憶力大不如前，對於檢廉指控幾乎都想不起來。檢方認定曾身為前里長，施為分局偵查隊小隊長及身兼公積金管理業務，明知警方破案獎金或加菜金捐贈程序，卻以該名義行收賄加速緝捕李男，依貪汙起訴。

新莊分局回應表示，針對施姓小隊長涉嫌貪汙罪遭檢方起訴一事，新莊分局將於收到起訴書後，依警察人員人事條例相關規定辦理停職，並俟司法偵審結果依法追究相關考核及監督不周之責任。

新莊分局再次重申，嚴禁所屬警員無故私下收受民眾饋贈，並要求所有獎勵金均應依既有規範及程序辦理，確保執法廉潔與警察形象。

多位民進黨議員去年（2024年）12月2日陪同新莊偵查小隊長施富承(右二)在新北市議會開記者會，指控新莊分局職場霸凌。圖／聯合報資料畫面
警察 貪汙 收賄 通緝

