涉貪勞發分署長謝宜容開庭認罪求緩刑 疑熟人指路上演法院消失術

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，因涉嫌護航裝潢業者習翌設計得標及侵占公家採購的高價禮盒，遭檢方依刑法洩密、貪汙圖利及侵占公有財物等罪起訴。新北地方法院今二度開庭傳喚包括謝宜容在內，上次已全部認罪的7名被告，謝女雖在法庭上數度哽咽強調悔意，離去時卻疑似為躲避媒體，上演神秘法院消失術。

謝宜容庭期原為上午9點半，據了解她一早7時許就提前進入新北院法庭大樓，比不少法警上班還早，刻意躲避媒體意圖明顯。當她開庭再度淚灑法庭，甚至謝謝起訴她的檢察官讓自己能知道所犯的錯，庭後卻遲遲不見她自法院大門離開，坦然面對媒體，讓法警相當緊張無法午休。事後竟發現，謝宜容疑似由熟人帶路，早已自法院停車場或法官通道離去，讓法院維安出現漏洞。

謝宜容律師開庭時表示，謝宜容只是做事求好、求快、求績效，急著在自己上任後，讓北分署有煥然一新的感覺，縱使作風強勢，仍是競競業業，沒有圖利自己，可以說她不諳法令、不熟人情，但沒有私心，一切都是為了國家好。

謝宜容則表示，謝謝檢察官讓她能認錯、悔改，自己因此案「人生按下暫停鍵」，羈押在台北看守所4個月期間，內心相當煎熬，對不起自己沒有保護好同仁而觸法，對不起國家對她的栽培，也浪費社會及司法資源，更對不起自己家人。

但公訴檢察官對於謝宜容每次開庭必定痛哭認罪，似乎並不領情，認為她身為主官未遵守法令，以致上行下效，應予已非難，不應給予緩刑宣告。

謝宜容的辯詞，連她2名將標案內容、需求外洩給習翌設計的親信，北分署秘書室主任劉麗利和秘書室股長簡德和都不領情。2人當庭指出，當時標案所有評委，對於謝女很喜歡林家兄弟的設計，以及習翌設計完全命中謝女喜好都心知肚明，因此在謝宜容強勢、高壓、威嚇的領導作風下，所有人只能不得不從。

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容貪汙案今新北地院二度開庭，不料謝女開庭後竟上演神秘法院消失術，成功躲避媒體拍攝。圖／聯合報系資料照片

