新竹檢警聯手破獲香山廢土集團 竹市多處遭非法傾倒

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地檢署與刑事警察局第二大隊、竹市警察局會同竹市歷時多月蒐證，成功偵破以吳男為首、透過地政士掩護的「香山廢土集團」大規模非法傾倒廢棄物案件。檢方今天將涉案11人，依山坡地保育利用條例、廢棄物清理法以及刑法竊佔罪、強制罪、恐嚇取財罪等多項罪名起訴。

新竹地檢署指出，這次偵辦依據並依據立委陳椒華國會辦公室及新竹市政府函送資料，會同市府歷時多月蒐證，調查發現，吳男以新竹市香山區豐旭商行為據點，夥同彭男、林男、羅男、許男等人，與陳姓不動產地政士合作，共組「香山地區廢土集團」。

由陳姓不動產地政士尋找閒置土地，藉故以協助整地名義蒙騙地主同意填土，再由吳男指揮怪手及砂石車洪姓司機等人，藉此強行開挖不知情地主所有山坡保育土地，再傾倒營建剩餘土石方或營建廢棄物以謀利，導致山坡保育地原貌遭破壞及受掩埋廢棄物汙染。

檢方表示，廢土集團共涉案新竹市見樂段土地案、竹市延壽段土地、新竹市師院段土地、 新竹市海山段土地等，其中延壽段土地衍生恐嚇取財犯行。在2023年9月10日至10月11日期間，吳男等人在未得地主同意且未具備廢棄物清除處理許可的情況下，持陳男製作的未簽名「整地委託書」誤導地主信任，進場傾倒營建剩餘土石方及廢塑膠、木材、紙張、鐵件等營建廢棄物，共計91車次，傾倒面積約652.99平方公尺，並非法獲利約27萬3000元。

 2023年9月底，吳男為避免違法堆置土石及營建廢棄物遭檢警追查，指示陳男出面與地主協商，表示願意處理罰單，但遭地主拒絕。察覺地主已發現違法開挖且不願和解，吳男遂將刑責及損失利潤轉嫁給陳男、洪男，並夥同羅男，於10月11日在香山區豐旭商行後方隔間，以暴力言語恫嚇陳男、洪男，要求籌款500萬元並先支付10萬元作為保證，否則不得離開，還強迫錄製對違法開挖行為負責的自白影片。因畏懼，陳男、洪男當晚交付5萬元，事後羅男持續施壓，洪男因此不敢公開露面，經由親友及不知情市議員介入，向吳男轉交180萬元。

檢方說明，審酌吳男等人長期、多地點非法傾倒，涉案地點廣泛、手法隱蔽且反覆，情節重大、金額龐大，嚴重破壞地貌與環境，爰請法院依法量刑，並宣告沒收犯罪所得及相關運輸機具。

