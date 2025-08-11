尼姑化緣位置被占 拿功德箱將菜販敲到頭破血流！法官判2人都罰
彰化縣一名出家人陳黃女去年在菜市場因她平時化緣的位置被菜販高女佔去，陳黃女氣得拿功德箱就朝高女頭上砸去，導致高女頭破血流、還腦震盪，高女也順手推倒陳黃女，兩人互告，彰化地方法院依傷害罪判陳黃拘役50天，並沒收功德箱，判處高女拘役20天，兩人均得易科罰金。
判決書指出，陳黃女(釋某某)去年12月某日上午7點多因化緣位置等細故與高女爭執後，原本正蹲在地上包菜的高女站起來時，陳黃女卻拿著功德箱朝高女頭上敲下去，由於下手太重，功德箱又有稜角，高女當場頭部鮮血直流，高女也動手將陳黃推倒，害陳黃女倒地後髖部及雙側腕部挫傷。
不過陳黃女否認犯行，辯稱她沒有拿功德箱打高女，而是高女推她時，自己撞上功德箱。
高女則稱，她早上6點就到市場擺攤賣菜，攤位的老闆也同意她擺攤，尼姑陳黃一來就一直踢她的菜，還一直罵她，她是被陳黃女以功德箱敲打流血後，才推開陳黃女。
而其他菜販則證稱，當天是因高女佔了尼姑固定的位置，聽說尼姑先用腳踢賣菜的菜，並用三字經問候賣菜的家人，後來有人喊流血了，就看到高女被敲到流血了。
陳黃女在法院審理中並自稱，她有很高學歷，玄奘大師的各種佛經她都很熟，但近期沒工作、沒收入也沒家人。
而高女表達只要陳黃女願意當庭道歉並撤回告訴，她也願撤回告訴，但陳黃女並不願意道歉、也不願撤告。因此法官依兩人受傷情形、及相關證詞，判處陳黃女拘役50天，高女拘役20天。
