聽新聞
0:00 / 0:00
客家文化公園改善工程廠商詐100萬工程款 涉貪汙部分不起訴
冠君營造公司得標承攬1.74億台北市客家文化公園工程案，負責人楊樹林與設計監造的謝英俊建築事務所時任監造主任王櫂賢涉用不實報價單變更設計修正契約，詐得台北市衛工處100萬元，遭依詐欺、偽造文書等罪起訴2人。檢方查出衛工處南區工務所主任龔永健與王櫂賢金錢往來屬「借款後還款」，貪汙部分不起訴。
全案源於，台北市客委會委由北市工務局衛生下水道工程處辦理「北市客家文化主題公園空間改善計劃工程」冠君公司得標承攬1.74億元標案，其中規劃設計監造案由謝英俊建築事務所1120萬元等標承攬，王櫂賢在2020年至2022年擔任監造主任。
檢方追查，王櫂賢涉利用工衛處變更設計預算機會，涉指示楊樹林找3家廠商虛偽報價、蓋印公司大小章，王在2020年6月間陳報不實變更設計資料給衛工處審查，通過第三次變更設計修正契約總價後，由楊樹林冠君公司辦理估驗計價，同年12月間詐得衛工處100萬元工程款。
衛工處南區工務所副工程司主任龔永健被控向王櫂賢收賄26萬元，作為多次護航通過契約變更設計預算的對價。龔供稱，他為了推動公務才和協作廠商餐敘，他是主動請客沒有收任何賄款。王供稱，他向龔借款3次。檢方查金融帳戶轉帳紀錄，認定王向龔借款後有還款，全案查無其他收賄事證，給予不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言