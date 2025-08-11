快訊

客家文化公園改善工程廠商詐100萬工程款 涉貪汙部分不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

冠君營造公司得標承攬1.74億台北市客家文化公園工程案，負責人楊樹林與設計監造的謝英俊建築事務所時任監造主任王櫂賢涉用不實報價單變更設計修正契約，詐得台北市衛工處100萬元，遭依詐欺、偽造文書等罪起訴2人。檢方查出衛工處南區工務所主任龔永健與王櫂賢金錢往來屬「借款後還款」，貪汙部分不起訴。

全案源於，台北市客委會委由北市工務局衛生下水道工程處辦理「北市客家文化主題公園空間改善計劃工程」冠君公司得標承攬1.74億元標案，其中規劃設計監造案由謝英俊建築事務所1120萬元等標承攬，王櫂賢在2020年至2022年擔任監造主任。

檢方追查，王櫂賢涉利用工衛處變更設計預算機會，涉指示楊樹林找3家廠商虛偽報價、蓋印公司大小章，王在2020年6月間陳報不實變更設計資料給衛工處審查，通過第三次變更設計修正契約總價後，由楊樹林冠君公司辦理估驗計價，同年12月間詐得衛工處100萬元工程款。

衛工處南區工務所副工程司主任龔永健被控向王櫂賢收賄26萬元，作為多次護航通過契約變更設計預算的對價。龔供稱，他為了推動公務才和協作廠商餐敘，他是主動請客沒有收任何賄款。王供稱，他向龔借款3次。檢方查金融帳戶轉帳紀錄，認定王向龔借款後有還款，全案查無其他收賄事證，給予不起訴處分。

衛工處副工程司龔永健涉貪汙獲不起訴處分。記者張宏業／攝影
衛工處副工程司龔永健涉貪汙獲不起訴處分。記者張宏業／攝影

北市 主任 收賄 偽造文書

相關新聞

尼姑化緣位置被占 拿功德箱將菜販敲到頭破血流！法官判2人都罰

彰化縣一名出家人陳黃女去年在菜市場因她平時化緣的位置被菜販高女佔去，陳黃女氣得拿功德箱就朝高女頭上砸去，導致高女頭破血流...

新竹檢警聯手破獲香山廢土集團 竹市多處遭非法傾倒

新竹地檢署與刑事警察局第二大隊、竹市警察局會同竹市歷時多月蒐證，成功偵破以吳男為首、透過地政士掩護的「香山廢土集團」大規...

客家文化公園改善工程廠商詐100萬工程款 涉貪汙部分不起訴

冠君營造公司得標承攬1.74億台北市客家文化公園工程案，負責人楊樹林與設計監造的謝英俊建築事務所時任監造主任王櫂賢涉用不...

高雄派出所長婚外情因「勤務不當」記過拔官 法院判決曝真相

高市小港警分局前高松所林姓所長婚外情，被妻子發現和楊姓理髮師交往長達6年，多次以「出勤」等理由騙妻子和楊女出遊，元配向小...

機車騎人行道還辱警「瞧不起你們是有原因的」 法院裁罰2000元

范姓騎士將機車騎上人行道，警察開單舉發，范質疑為何不取締其他違規，警員說只有1名警力無法辦到，范對警察表示「大家瞧不起你...

騙徒債台高築化名藏身障協會 詐數億財吸金也邀妻女撩落去

中華民國身障關懷協會理事長陳女、前理事長蕭男及其胞妹等3人遭控侵占善款等，檢調查出3人近6年對外勸募獲得2億5000餘萬...

