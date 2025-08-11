快訊

高雄派出所長婚外情因「勤務不當」記過拔官 法院判決曝真相

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高市小港警分局前高松所林姓所長婚外情，被妻子發現和楊姓理髮師交往長達6年，多次以「出勤」等理由騙妻子和楊女出遊，元配向小三求償獲賠20萬；去年11月林男突被分局拔官調整職務轉內勤，當時對外說法均指「勤務處理不當」，沒料，法院判決卻曝真相。

這名林姓所長曾擔任六龜警分局義寶派出所巡官所長，後調往小港警分局大林所長，升兩線兩星警務員，後派任至高松所所長。

橋頭地院判決揭露，這名所長婚外情時間長達6年，依據時間推算，早在六龜分局任所長前就外遇，但歷任所長的考核均過關。後因從事理髮工作的林姓妻子發現他與楊姓理髮師走得近起疑，林妻才發現丈夫多次以「公務出勤」等理由，與楊女出遊、外宿，兩人暗通款曲長達6年。

去年11月，林妻檢具手機翻拍資料、錄音等檔案向當時林男任職的小港警分局檢舉，外遇違紀之事才東窗事發；林妻向楊女求償50萬元；橋頭地院審結，判楊女須賠償元配20萬元。可上訴。

小港警分局調查後認為，林姓所長確實和楊女有不正當男女感情交往並有性交關係，違反紀律，記過2次，拔除所長職務並調地處分，林男於去年12月被調往苓雅警分局內勤。

當時外界好奇一名兩線兩星警務員所長突遭拔官還被調內勤，小港警分局內部對外均以「林姓所長勤務管理不當」的理由搪塞，直至法院判決曝光後，分局才指，如判決書所指將林姓所長記過2支調地處分。

高市小港警分局前高松所林姓所長婚外情遭記過2次被拔官調內勤，法院判決才曝光。記者石秀華／攝影
高市小港警分局前高松所林姓所長婚外情遭記過2次被拔官調內勤，法院判決才曝光。記者石秀華／攝影

