機車騎人行道還辱警「瞧不起你們是有原因的」 法院裁罰2000元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

范姓騎士將機車騎上人行道警察開單舉發，范質疑為何不取締其他違規，警員說只有1名警力無法辦到，范對警察表示「大家瞧不起你們警察是有原因的」，范移送法辦；台北地院審查，依社會秩序護法裁定范罰鍰2000元。可抗告。

台北市警大安分局移送說，范2025年4月3日22時在市民大道前人行道騎車，經攔停並製單舉發，范質疑警察為何不攔檢周遭其他違規的人？

警員表示，因現場只有1名警力「無法同時舉發其他違規事件」，范即罵「媽的」、「你只會抓這種東西會不會太扯？」，警員勸阻，范持續罵「你告我啊，太扯了」、「放尊重？這叫給你尊重？」還於簽收罰單後抱怨「大家瞧不起你們警察是有原因的」警方於是將范移送法辦。

法院認為，社維法規定，公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加、尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者，處拘留或1萬2000以下罰鍰，范因違規遭警員取締舉發，即對警員出言辱罵，違法屬實。

官審酌范違犯情節及年齡、智識程度、品行、行為所生危害、行為後的態度等，依社維法裁定范罰鍰2000元。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
警察 罰單 人行道

