騙徒債台高築化名藏身障協會 詐數億財吸金也邀妻女撩落去

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

中華民國身障關懷協會理事長陳女、前理事長蕭男及其胞妹等3人遭控侵占善款等，檢調查出3人近6年對外勸募獲得2億5000餘萬元，僅1000餘萬元用於協會營運支出及公益項目，期間還故意製造薪資金流向銀行詐貸，3人並因蕭男有通緝身分而有藏匿人犯犯行，士林地檢署偵結依詐欺取財等10個罪嫌起訴。

檢調調查，中華民國身障關懷協會2011年12月1日向內政部登記申准設立於台北市內湖區，以提升身心障礙者生活品質及減輕照護者負擔等公益服務為宗旨。

蕭男是該協會擔任首屆理事長，2021年9月28日因涉犯詐欺案卻拒不到案執行而遭通緝，改由妻子陳女補選擔任協會理事長，對外化名「黃嘉全」的蕭男則自稱協會助理，與陳女持續掌控協會財務及資產，蕭男胞妹蕭女則掛名協會常務理事，利用自身擔任模特兒的知名度，參與協會募款活動。

3人利用該協會僅形式上設有理監事，且公益團體捐贈收支報告僅須向主管機關備查，無須實質審核等漏洞，利用蕭男先前從事直銷事業時獲得的客戶名單資料，自行過濾出高社經地位者，未經許可冒名虛列協會理監事並偽造相關名冊，向內政部申報。

蕭男2019年起無力償還積欠銀行的數百萬元貸款、卡費等債，便與陳女上網架設協會網站，結合行銷公司宣揚協會公益理念、進行電話勸募等，至2025年4月為止共吸引民眾捐助善款2億5969萬6575元，實際僅1032萬3699元用於協會營運及公益項目支出。

3人購買名表精品、數輛汽車、新北林口2處房產，支付卡費、稅金、高檔餐廳及飯店食宿費用等個人消費，侵占並揮霍善款1億1176萬1253元。

另明知依公益勸募條例規定，勸募團體辦理勸募活動必要支出有其比例限制，勸募活動所得逾1億元者，必要支出須低於870萬元加上逾億元部分8%，仍在協會入帳1億7446萬8617元情況下支付行銷公司1億3761萬1623元，用於勸募的支出比例達79%，遠高於法定比例。

檢調進一步查出，蕭男因自身信用不良、遭通緝在案等，為避免購置房產被察覺，特別將房地登記在蕭女名下，又為讓蕭女順利以房地向銀行貸款，考量從事模特兒工作的蕭女收入不穩定，即挪用協會210萬元匯入蕭女帳戶，製造假薪資金流及扣繳憑單，蕭女2023年陸續以協會「年收230萬元的工程師」身分向銀行貸款5216萬元得手，又交給蕭男用以支付自身貸款本息及房地履約款項。

檢方認定，蕭男等3人分別涉嫌違反個資法「非法利用個資罪」、刑法「偽造印文、署押罪」、「行使偽造私文書罪」、2個「詐欺取財罪」、「以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪」、「公益侵占罪」、「背信罪」、「藏匿人犯罪」、違反洗錢防治法「洗錢罪」等，偵結起訴。

據悉，檢調今年4月搜索約談蕭男等3人，法院收押3人至今，案經檢方起訴，預計今午將移審士林地院；期間檢方聲請沒收犯罪所得，其中包含7輛汽車、名表1支、房產2筆、現金100萬元，總價值逾6000萬元，已囑託行政執行署拍賣4輛汽車，得款200萬餘元。

士林地檢署強調，檢方將持續對於心存僥倖、利用民眾善心而詐騙、侵占者嚴查速辦，確保民眾的愛心、善款能傳送給真正需要的人。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

