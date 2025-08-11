遭控軟爛渣男 職棒前球星郭岱琦澄清與提告李小姐誹謗罪

中華職棒統一獅隊前明星球員郭岱琦遭爆料疑劈腿、欠債、盜領補助款等，今上午郭岱琦至台北地檢署提告李姓女子涉誹謗罪，郭強調自己單身，不實報導捏造事實傷害名譽、家人及事業，會透過法律恢復清白。

郭岱琦今在北檢表示，因為有很多次嚴重不實的報導，捏造事實傷害名譽，傷害家人及事業，他尊重新聞自由但新聞必須基於事實，會透過法律恢復清白，對對記者李小姐提出刑事與民事訴訟，全力配合法律程序，讓真相在司法調查中徹底還原。

郭認為，全案是因為感情糾紛，他在網路上認識李小姐，她需要我去證實我自己是單身，我在網路上跟她做一個交往中的連結，我要表達我自己是單身，只是她的行為讓我覺得有點過頭，我就覺得我不應該跟大家再這樣子說。事發後，李小姐有打電話來，但「我沒跟她講話」

他指出，不實內容包含虛構他和特定女性的感情關係，單純的網路留言互動被誤導成「偷吃鐵證」，還誣指他不務正業、依賴配偶，影射拋棄子女，捏造缺席兒子畢業典禮及盜領補助款等。他澄清，他和李姓記者從未見面，雙方僅為網友，何來「劈腿者」及「感情重疊」之說？這是最惡劣且離譜的捏造；他和王姓女子則是單純事業往來非私人感情關係。