遭控軟爛渣男 職棒前球星郭岱琦澄清與提告李小姐誹謗罪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

中華職棒統一獅隊前明星球員郭岱琦遭爆料疑劈腿、欠債、盜領補助款等，今上午郭岱琦至台北地檢署提告李姓女子涉誹謗罪，郭強調自己單身，不實報導捏造事實傷害名譽、家人及事業，會透過法律恢復清白。

郭岱琦今在北檢表示，因為有很多次嚴重不實的報導，捏造事實傷害名譽，傷害家人及事業，他尊重新聞自由但新聞必須基於事實，會透過法律恢復清白，對對記者李小姐提出刑事與民事訴訟，全力配合法律程序，讓真相在司法調查中徹底還原。

郭認為，全案是因為感情糾紛，他在網路上認識李小姐，她需要我去證實我自己是單身，我在網路上跟她做一個交往中的連結，我要表達我自己是單身，只是她的行為讓我覺得有點過頭，我就覺得我不應該跟大家再這樣子說。事發後，李小姐有打電話來，但「我沒跟她講話」

他指出，不實內容包含虛構他和特定女性的感情關係，單純的網路留言互動被誤導成「偷吃鐵證」，還誣指他不務正業、依賴配偶，影射拋棄子女，捏造缺席兒子畢業典禮及盜領補助款等。他澄清，他和李姓記者從未見面，雙方僅為網友，何來「劈腿者」及「感情重疊」之說？這是最惡劣且離譜的捏造；他和王姓女子則是單純事業往來非私人感情關係。

他澄清，他在婚姻期間主動償還前妻信用卡債20萬元、信貸投入壁紙事業110萬元，並出售自宅台南中西區透天厝1250萬元，全數投入家庭與事業；他投資設立機電工程公司並承擔原公司40餘萬元房租欠款，經營一年半投入數百萬元，並非依賴配偶或懶散度日；他在深圳執教期間，將9成收入匯回台灣維持家庭開銷，返台後同時擔任健身教練與Uber司機維持生計；兒子畢業典禮當日，已請假準備參加，卻因前妻收回典禮訊息、拒絕提供地點而被迫缺席；從未盜領任何補助款，相關指控毫無事實依據。

中華職棒統一獅隊前明星球員郭岱琦遭爆料疑劈腿等，今至北檢強調單身，提告李小姐涉誹謗罪。記者蕭雅娟／攝影
中華職棒統一獅隊前明星球員郭岱琦遭爆料疑劈腿等，今至北檢強調單身，提告李小姐涉誹謗罪。記者蕭雅娟／攝影

