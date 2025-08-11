北市府衛工處副工程司被控收賄 北檢不起訴處分

快訊

中央社／ 台北11日電

北市衛工處龔姓副工程司被控收賄。北檢查出，標案建築師事務所王姓監造主任涉嫌虛報項目、詐得100萬元，龔男與王男之間的20萬元金流是「借款」關係，將龔男不起訴，依詐欺罪起訴王男等人。

檢廉獲報，龔男於民國109年至110年間，承辦台北市客家事務委員會委託代辦「客家文化主題公園空間改善計畫工程」，涉嫌護航特定廠商，多次浮編、變更設計預算從中收取賄款，因內部向政風單位檢舉，北市府主動移送偵辦。

檢廉調查，承攬標案的建築師事務所王姓監造主任與楊姓營造公司負責人，涉嫌在處理變更設計預算時，浮編工程項目及款項，向台北市衛工處詐得新台幣100萬元。

至於龔男被控收賄部分，檢廉查出，龔男雖然有收取王男20萬元，但根據2人的交易紀錄及LINE對話內容，是王男之前向龔男借款，後來還款，況且標案的變更設計審查同意權在北市客委會，並非龔男，也查不出龔男有指示其他公務員配合王男浮編預算。

北檢今天依詐欺取財、偽造文書罪起訴王男、楊男；王男與龔男被控貪污治罪條例行、收賄罪部分，檢察官予不起訴處分。

