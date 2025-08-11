「阿姑」曾麗燕服務未停歇 二審宣判前仍在關心颱風動向
高雄市議員曾麗燕詐領助理費案一審重判12年，高等法院高雄分院今上午宣判，刑期未減。曾麗燕曾任縣市合併後第3屆議長，涉案後曾私下感嘆「花出去的錢遠比被控貪汙的錢多」，同黨議員也替曾抱不平，更大條的錢不拿，何必貪這個？
針對曾麗燕案件，高雄市議會秘書長黃錦平表示，貪汙治罪條例要依據三審定讞結果，曾麗燕仍可上訴，目前不會解職、停職。
曾麗燕涉入助理費案，被控2010年起至 2021年3月，透過胞妹曾麗鴻與助理曹雪禎，以「虛報人頭」、「低薪高報」等手法向市議會詐領公費助理薪資，總金額 1330 萬元。高雄地院依公務員利用職務詐取財物等3罪，併處執行刑12年，褫奪公權6年。高雄高分院今宣判，曾仍判12年，褫奪公權6年。可上訴。
曾麗燕今年72歲，已任4屆高雄市議員，丈夫為前立委、宏總建設負責人林宏宗。上屆任期因前議長許崑源任內亡故，獲國民黨提名參與議長補選當選上任，議長卸任後仍頗受尊重，藍綠議員都尊稱她一聲「阿姑」。
本屆議長位置改由民進黨康裕成拿下，曾麗燕退回議員職務，雖然身上卡著官司，選民服務及議會質詢並未鬆懈或中斷，不時出現在國民黨重要場合。
針對二審判決結果，曾麗燕未接電話。黨內議員說，以曾麗燕的家世背景及收入，根本不需要貪這個錢，也不認為曾會親自經手助理費；曾成立基金會做好多善事，更大條的錢都能拿，為何要貪這筆小錢？
議員說，議員助理費案是歷史共業，現任議長康裕成也有卡過案，真的需要通盤檢討，可惜立委怕地方議員「變大尾」，不願意從制度面協助改善問題。
