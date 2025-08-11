高雄前派出所長許諾小三會離婚 她苦守多年換來被告和賠錢

高雄某分局林姓前任派出所長，被妻子發現和楊姓理髮師交往長達6年，林男多次以出勤等理由和楊女出遊，林妻發現後，氣得對楊女提告求償50萬元，法院審理後，認為楊女確實侵害林妻配偶權，判賠20萬元。可上訴。

林男曾在高雄市區某分局派出所任職，後來調至偏鄉分局，今年因派出所轄區勤務處理不當，被拔官處分。

判決指出，林男和從事理髮工作的妻子結婚多年，因與楊姓理髮師走得近引起妻子懷疑，林妻才發現林男多次以出勤等理由，與楊女出遊、外宿，兩人暗通款曲長達6年。

林妻事後氣炸，認為楊女明知林男已婚仍介入她們婚姻，持手機翻拍資料、錄音等檔案提告，向楊女求償50萬元。

楊女挨告時承認與林男交往，是林男說他與妻子感情淡薄，遲早會離婚，她相信林男身為派出所長，會信守承諾與妻離婚，才會持續和他交往，她也多次要林男處理婚姻，並不是有意介入。