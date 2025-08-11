家產分配不公惹殺機 弟8刀弒兄殺人未遂罪判刑7年

新北市盧姓男子因家產分配問題與哥哥纏訟，不滿哥哥要討回長輩贈與的600萬元，持預藏藍波刀刺向哥哥頭、腹部8刀，台北地方法院審理，依殺人未遂罪判他有期徒刑7年、依強制罪判他有期徒刑3月，可上訴。

盧姓男子認為哥哥分得較多的家產，2人時有糾紛，哥哥並提告訴請返還贈與勝訴確定，還聲請強制執行盧的600萬元財產獲准，導致盧經濟困頓。

檢方指控，2024年4月16日法院派人會同哥哥、2名員警前往停車場查封盧的汽車，盧不斷逼近哥哥且數度以肩膀頂撞哥哥的肩膀、手臂，再從腰際取出廚刀朝哥哥比畫。

檢方指出，盧姓男子的哥哥因此聲請法院核發家暴保護令，命盧遠離哥哥至少500公尺，不過，盧自認自幼即遭哥哥欺負，2024年10月10日凌晨攜帶藍波刀1把，在新北市新店區某豆漿店朝哥哥的腰腹部、大腿刺擊8刀，警方獲報將哥哥送醫急救，哥哥倖免。

法官認為，盧姓男子的行為動機雖非出於純粹惡意，但主觀上仍具有強烈報復情緒，屬計畫性報復，不宜輕縱，盧多次朝向哥哥身體持刀刺砍，手段兇殘，依法判決。

