聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北市盧姓男子因家產分配問題與哥哥纏訟，不滿哥哥要討回長輩贈與的600萬元，持預藏藍波刀刺向哥哥頭、腹部8刀，台北地方法院審理，依殺人未遂罪判他有期徒刑7年、依強制罪判他有期徒刑3月，可上訴。

盧姓男子認為哥哥分得較多的家產，2人時有糾紛，哥哥並提告訴請返還贈與勝訴確定，還聲請強制執行盧的600萬元財產獲准，導致盧經濟困頓。

檢方指控，2024年4月16日法院派人會同哥哥、2名員警前往停車場查封盧的汽車，盧不斷逼近哥哥且數度以肩膀頂撞哥哥的肩膀、手臂，再從腰際取出廚刀朝哥哥比畫。

檢方指出，盧姓男子的哥哥因此聲請法院核發家暴保護令，命盧遠離哥哥至少500公尺，不過，盧自認自幼即遭哥哥欺負，2024年10月10日凌晨攜帶藍波刀1把，在新北市新店區某豆漿店朝哥哥的腰腹部、大腿刺擊8刀，警方獲報將哥哥送醫急救，哥哥倖免。　　

法官認為，盧姓男子的行為動機雖非出於純粹惡意，但主觀上仍具有強烈報復情緒，屬計畫性報復，不宜輕縱，盧多次朝向哥哥身體持刀刺砍，手段兇殘，依法判決。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

家暴 財產 保護令 殺人未遂 強制執行

相關新聞

高雄國民黨前議長曾麗燕涉詐助理費 二審仍判12年

國民黨高雄市前議長曾麗燕被控以「人頭助理」、「低薪高報」等方式詐領1330萬元助理費，高雄地院審理時，10名人頭助理均認...

家產分配不公惹殺機 弟8刀弒兄殺人未遂罪判刑7年

新北市盧姓男子因家產分配問題與哥哥纏訟，不滿哥哥要討回長輩贈與的600萬元，持預藏藍波刀刺向哥哥頭、腹部8刀，台北地方法...

身障協會3人6年募2.5億「僅1000萬用於公益」 士檢8罪嫌起訴

中華民國身障關懷協會理事長陳女、前理事長蕭男及其胞妹等3人遭控侵占善款等案，檢調查出3人近6年對外勸募獲得2億5000餘...

高雄前派出所長許諾小三會離婚 她苦守多年換來被告和賠錢

高雄某分局林姓前任派出所長，被妻子發現和楊姓理髮師交往長達6年，林男多次以出勤等理由和楊女出遊，林妻發現後，氣得對楊女提...

尺寸不符撿拾規格 保七警偵破謊稱漂流木共13公噸貴重木

保安警察第七總隊第五大隊日前接獲農業部新竹分署通報，在桃園市大溪區1處私有土地上，查獲一批重達13公噸的貴重木，持有人...

前里長私怨！新莊警收賄設局誘捕通緝犯 2人貪汙遭訴

新北市新莊區裕民里前里長曾榆期，因兒子疑從事詐騙與李姓男子結怨，涉嫌透過新莊警分局偵查隊小隊長施富承查出李男遭通緝，設局...

