高雄國民黨前議長曾麗燕涉詐助理費 二審仍判12年

國民黨高雄市前議長曾麗燕被控以「人頭助理」、「低薪高報」等方式詐領1330萬元助理費，高雄地院審理時，10名人頭助理均認罪輕判3至7月，均獲緩刑，曾否認詐領，重判12年，全案上訴後，高雄高分院今宣判，曾仍判12年，褫奪公權6年。可上訴。

曾麗燕從2010年起當選市議員起，即指示當時助理曹雪禎、胞妹曹雪鴻收取公費助理存摺、印鑑、帳戶密碼保管，以每人每月4萬元向議會申請公費助理補助。

但助理薪水入帳後，曹雪禎、曾麗鴻再從助理帳戶領出薪資，改以「現金」發給助理，4萬元助理費經曹、曾等人轉手後，每名助理實際僅領2萬5000元至3萬元。

不僅助理費「低薪高報」，檢調還查出曾麗燕、曾麗鴻等人在曹雪禎離職後，繼續提報曹女及其他3名未實際任職的「人頭」為公費助理，從2020年起至前年3月止，10年共詐領1330萬元，詐得款項用來繳納黨費、信用卡費及社團會費。

高雄地院審理時，10名「人頭」助理均認罪，法院採簡易程序審理，10人均獲緩刑，曾麗燕、曾麗鴻、曹雪禎則僅承認偽造文書，否認詐領助理費，還稱人頭助理是「自願」捐出薪水，實際也有在服務處任職。

但合議庭認為，曾麗燕在全案居犯罪主導地位，且在聽聞檢調查辦風聲後，即製造公費助理有實際任職及領取全薪假象，無反省和悔意，依公務員利用職務機會詐取財物共3罪，合併判刑12年，曾麗鴻合併執行3年6月，曹雪禎不得易科罰金部分判刑2年2月，得易科罰金判刑3月。