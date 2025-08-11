尺寸不符撿拾規格 保七警偵破謊稱漂流木共13公噸貴重木

保安警察第七總隊第五大隊日前接獲農業部新竹分署通報，在桃園市大溪區1處私有土地上，查獲一批重達13公噸的貴重木，持有人辯稱是撿拾的漂流木，但木材尺寸及重量均不符合開放撿拾之規格，全案由檢警偵辦調查中。

警方專案小組指出，今年2月間，有眼尖民眾通報該處私有土地上藏放大批疑似贓木後，為追查嫌犯身分及木頭來源，以地追人，就土地所有權人進行調閱分析，並訪查附近居民；另就現場林木狀況，由新竹分署人員初步辨識木頭種類及尺寸，再確認歷年有無相關標售紀錄等。

經判定該批木材可能為贓木，旋即向法院聲請搜索票前往查緝。保七總隊第五大隊會同新竹分署人員執行搜索及辨識，確認木材尺寸及重量均不符合開放撿拾之規格，現場查扣台灣扁柏60塊、紅檜木材12塊，重量超過1萬3000公斤，市價估計高達150萬元。

案經通知李姓嫌犯到場釐清案情後，李嫌所提來源證明明顯與事實不符，全案依涉嫌森林法及刑法竊盜、侵占等罪移送檢方繼續偵辦。