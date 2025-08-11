前里長私怨！新莊警收賄設局誘捕通緝犯 2人貪汙遭訴

新北市新莊區裕民里前里長曾榆期，因兒子疑從事詐騙與李姓男子結怨，涉嫌透過新莊警分局偵查隊小隊長施富承查出李男遭通緝，設局誘捕李，再以破案獎金名義行賄施兩萬元。新北地檢署依貪汙罪將二人起訴。

施富承曾為新北市議長蔣根煌隨扈，從警逾卅五年，他去年十一月廿九日被檢廉約談，隔月三日四名民進黨市議員曾開記者會，反控新莊分局刁難罹患血癌的施男請長假，涉職場霸凌。

檢廉查出，二○二三年六月間，曾男耳聞李男將對兒子不利，透過許姓里長聯繫施，同年月卅日在偵查隊辦公室商談，施發現李當天甫遭檢方通緝，與曾男互加ＬＩＮＥ，討論如何誘捕李男。

同年七月二、三日，二人分別以臉書標示及線民告知曾兒位置方式，試圖逮捕李男未果；曾男為求盡速剷除心頭大患，七月三日近午致電施，稱事成後「再包個破案獎金」，完成行收賄對價。

同日晚間施與派出所員警合作逮獲李男，四天後曾與施相約頭前派出所外，在車上將裝在牛皮紙袋中兩萬元交付，全程被路口監視器拍下。

檢廉約談時施原認罪並願繳回犯罪所得，但致電擔任警官張姓妻子時，張女要求不能認罪。施後來辯稱加菜金經過偵查隊長同意，被隊長否認；又稱化療後體力與記憶力大不如前，對於檢廉指控幾乎都想不起來。

檢廉查出，張女同年十二月初致電台大醫院醫師，要求開立施因化療可能導致意識不清證明，但醫師拒絕；張女再至醫院與醫師碰面，並打電話請律師與醫師溝通，由律師上網搜尋「認知異常症」，成功請醫師開立診斷證明，同年月廿五日律師撰寫答辯狀檢附證明，試圖為施脫罪。

檢方認定，曾身為前里長，施為分局偵查隊小隊長及身兼公積金管理業務，明知警方破案獎金或加菜金捐贈程序，卻以該名義行收賄加速緝捕李男，依貪汙起訴。