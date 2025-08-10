不滿買酒沒裝袋 美容師爆氣砸瓶傷全家店員…到案辯「手滑了」

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔣姓美容師今天凌晨前往超商購買紅酒，因不滿店員未提供袋裝服務，當場氣得將紅酒砸毀，酒瓶碎片噴濺割傷店員，店員已提出傷害告訴，蔣女今傍晚到案，辯稱「不是故意的，手滑了」，全案將依傷害罪送辦。

蔣女在案發後，還重回現場錄影，聯絡親友，指控該名店員，明明她有購買袋子，卻不幫她裝入袋中，還稱「第一次遇到服務業不幫客人裝袋，讓我無法接受」，也把影片上傳社群平台，不過引來網友炸鍋，批評「任何工作都要有基本的尊重跟禮貌」，也把蔣女的社群帳號公開，讓網友公審。

第四分警局南屯所今天凌晨獲報，南屯區河南路四段一間超商內有人滋事，警員獲報趕赴案發地點，僅剩賴姓店員1人在場，未見衝突紛爭，經檢視現場結帳櫃台酒瓶碎裂，賴姓店員左手掌遭噴濺玻璃割傷，傷勢輕微並無大礙。

經查，涉案蔣姓女子（36歲）在案發前在超商內購買紅酒，結帳時要求賴姓店員將紅酒裝入購物袋，店員當時正忙於其他事務，且表示沒有提供裝袋服務，蔣女聞訊後，隨手將酒瓶砸碎後憤而離去，噴濺的碎玻璃造成店員左手掌割傷。

蔣女已在今天傍晚到案，全案將依傷害罪移送台中地檢署偵辦。

全家便利商店回應，事發後第一時間已報警，並全力配合警方依法追究責任，強調絕不容忍任何暴力或傷害行為，會確保員工安全與工作尊嚴。

全家也說，已為受害店員提供醫療、心理與法律支持，並持續關心其身心狀況，與家屬保持聯繫；監視器畫面已交警方作為證據，公司並未對店員翻拍影像有任何處分意圖。

台中市蔣姓美容師今到全家超商買酒，不滿店員不幫忙裝袋，當場砸酒品，蔣女事後重返現場開直播。圖／摘自Threads
台中市蔣姓美容師今到全家超商買酒，不滿店員不幫忙裝袋，當場砸酒品，蔣女事後重返現場開直播。圖／摘自Threads

