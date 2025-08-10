快訊

氣買紅酒沒裝袋…台中輕熟女超商砸酒瓶 碎片割傷店員糗大

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔣姓女子在今天凌晨前往超商購買紅酒，因不滿店員未提供袋裝，當場氣得將紅酒砸毀，現場噴濺的酒瓶碎片，割傷店員，店員已提出傷害告訴，警方將聯絡蔣女到案送辦。

第四分警局南屯所今天凌晨獲報，南屯區河南路四段一間超商內有人滋事，警員獲報趕赴案發地點，僅剩賴姓店員1人在場，未見衝突紛爭，經檢視現場結帳櫃台酒瓶碎裂，賴姓店員左手掌遭噴濺玻璃割傷，傷勢輕微並無大礙。

經查，涉案蔣姓女子（36歲）在案發前在超商內購買紅酒，結帳時要求賴姓店員將紅酒裝入購物袋，店員當時正忙於其他事務，且表示沒有提供裝袋服務，蔣女聞訊後，隨手將酒瓶砸碎後憤而離去，噴濺的碎玻璃造成店員左手掌割傷。

警方已通知蔣女到案說明，全案將依傷害罪移送台中地檢署偵辦。

第四警分局呼籲，購物消費時如有爭議，應以理性溝通方式解決，切勿因一時情緒失控而採取激烈行為，避免觸犯法律，必要時可撥打110報案專線尋求警方協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市蔣姓女子今天凌晨到南屯區一間超商內，砸毀紅酒，玻璃碎片割傷店員。圖／讀者提供
台中市蔣姓女子今天凌晨到南屯區一間超商內，砸毀紅酒，玻璃碎片割傷店員。圖／讀者提供

相關新聞

彰化雙屍案 女童母悲憤：解剖後女兒舌頭和咽喉不見 彰檢說明了

彰化縣芳苑鄉２１日發現林姓男子與7歲女兒陳屍在一處停車場車中，家住台中的女童生母說，懷疑女兒死因不單純，近日又質疑，女兒...

氣買紅酒沒裝袋…台中輕熟女超商砸酒瓶 碎片割傷店員糗大

台中市蔣姓女子在今天凌晨前往超商購買紅酒，因不滿店員未提供袋裝，當場氣得將紅酒砸毀，現場噴濺的酒瓶碎片，割傷店員，店員已...

前妻稱要照顧孩子拒不搬出他台南房屋 還稱「有合法權源」法院這樣判

黃姓男子跟許姓前妻離婚後，許女以照顧未成年孩子為由，繼續住在黃購買的房屋內，拒不搬離，還以黃同意孩子住在裡面，她是法院裁...

台中人妻外遇小王傳「16蹲」情色訊息 代價是賠40萬

台中市已結婚逾20年的人妻，去年間與一名認識多年的友人有染，人妻曾傳送「上去16蹲」、「吃〇頭」等情色訊息，人妻丈夫求償...

在交友網站刊登分手女友IG個資 導致性邀約不斷 男遭判刑2月

35歲洪姓男子不滿黃姓前女友跟他分手，竟在交友網站刊登黃女的社群媒體帳號、身高、體重、居住區域等資料，寫下「好想嘗試3人...

單親媽購屋樓下告漏水得花64萬修繕 大嘆前屋主說沒漏水

楊姓單親媽媽購屋後，樓下彭姓女子指住家因楊家漏水受損，訴請楊女修繕自己和她的家。楊女說，前屋主和仲介說漏水已修繕才買，彭...

