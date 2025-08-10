氣買紅酒沒裝袋…台中輕熟女超商砸酒瓶 碎片割傷店員糗大

台中市蔣姓女子在今天凌晨前往超商購買紅酒，因不滿店員未提供袋裝，當場氣得將紅酒砸毀，現場噴濺的酒瓶碎片，割傷店員，店員已提出傷害告訴，警方將聯絡蔣女到案送辦。

第四分警局南屯所今天凌晨獲報，南屯區河南路四段一間超商內有人滋事，警員獲報趕赴案發地點，僅剩賴姓店員1人在場，未見衝突紛爭，經檢視現場結帳櫃台酒瓶碎裂，賴姓店員左手掌遭噴濺玻璃割傷，傷勢輕微並無大礙。

經查，涉案蔣姓女子（36歲）在案發前在超商內購買紅酒，結帳時要求賴姓店員將紅酒裝入購物袋，店員當時正忙於其他事務，且表示沒有提供裝袋服務，蔣女聞訊後，隨手將酒瓶砸碎後憤而離去，噴濺的碎玻璃造成店員左手掌割傷。

警方已通知蔣女到案說明，全案將依傷害罪移送台中地檢署偵辦。

第四警分局呼籲，購物消費時如有爭議，應以理性溝通方式解決，切勿因一時情緒失控而採取激烈行為，避免觸犯法律，必要時可撥打110報案專線尋求警方協助。