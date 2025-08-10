快訊

關島外海5.9極淺層地震！ 深度僅10公里

彰化雙屍案 女童母悲憤：解剖後女兒舌頭和咽喉不見 彰檢說明了　

世運會／7戰皆直落二奪金！中華隊寫女子拔河6連霸

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化雙屍案 女童母悲憤：解剖後女兒舌頭和咽喉不見 彰檢說明了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣芳苑鄉２１日發現林姓男子與7歲女兒陳屍在一處停車場車中，家住台中的女童生母說，懷疑女兒死因不單純，近日又質疑，女兒遺體解剖發還後，卻發現她的舌頭和咽喉不見了，她悲憤的向媒體投訴說「要檢方給說法，她要完整的女兒回來」，彰化地檢署表示，解剖流程都照專業SOP，相關人體部分也都放回體內了。

家住台中的韓女向媒體投訴指出，與林男分手後，林男今年4 月先從台中帶走 女兒，6月有送回來幾天，她發現女兒腳趾有瘀血及挫傷，後來林男於6月16日又把女兒帶走，之後就經常失聯，每次和林男有口角時，林男就把女兒藏起來，她要林男交回女兒，沒辦法只好在7月20日向台中警方通報失蹤人口。

但韓女卻在7 月21日接獲通知林男與女兒已陳屍在彰化芳苑鄉一處停車場車內，韓女說，女兒嘴巴瘀青、鼻樑塌陷流血，她懷疑死因不單純。

近日韓女又向媒體投訴說，女兒經法醫解剖後，發還給他們，但化妝師在清理女兒遺體、入殮時，發現她女兒的舌頭和咽喉都不見了，讓她更加悲痛，希望檢方給交代，她要完整的女兒，不要女兒有缺陷的回去。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，法醫都依照專業SOP流程解剖、切片，為了解女童在身前是否有吃下致命物或遭下毒，咽喉和舌頭是採驗的重要部位，在切片後也都依SOP放回體內，由於女童母親有意見，檢方上周四已和家屬約定下周一說明溝通，讓家屬更清楚流程，目前檢方針對切片、血液、胃內殘渣等都在化驗中。

芳苑鄉日前發現林姓男子與7歲女兒陳屍在一處停車場車中，女童母親認為女童死因不單純。圖／民眾提供
芳苑鄉日前發現林姓男子與7歲女兒陳屍在一處停車場車中，女童母親認為女童死因不單純。圖／民眾提供

女童

延伸閱讀

彰化芳苑潮間帶戲劇表演 點燈為芳苑孩子找到回家的路

設置後才知道太陽能光電板問題多 彰化偏鄉提解方盼協助

「5152」獨一無二的愛心 彰化社福協進會捐車助家扶拓展關懷

彰化二林、員林表揚模範父親 肯定父愛親像山

相關新聞

彰化雙屍案 女童母悲憤：解剖後女兒舌頭和咽喉不見 彰檢說明了

彰化縣芳苑鄉２１日發現林姓男子與7歲女兒陳屍在一處停車場車中，家住台中的女童生母說，懷疑女兒死因不單純，近日又質疑，女兒...

台中人妻外遇小王傳「16蹲」情色訊息 代價是賠40萬

台中市已結婚逾20年的人妻，去年間與一名認識多年的友人有染，人妻曾傳送「上去16蹲」、「吃〇頭」等情色訊息，人妻丈夫求償...

在交友網站刊登分手女友IG個資 導致性邀約不斷 男遭判刑2月

35歲洪姓男子不滿黃姓前女友跟他分手，竟在交友網站刊登黃女的社群媒體帳號、身高、體重、居住區域等資料，寫下「好想嘗試3人...

前妻稱要照顧孩子拒不搬出他台南房屋 還稱「有合法權源」法院這樣判

黃姓男子跟許姓前妻離婚後，許女以照顧未成年孩子為由，繼續住在黃購買的房屋內，拒不搬離，還以黃同意孩子住在裡面，她是法院裁...

單親媽購屋樓下告漏水得花64萬修繕 大嘆前屋主說沒漏水

楊姓單親媽媽購屋後，樓下彭姓女子指住家因楊家漏水受損，訴請楊女修繕自己和她的家。楊女說，前屋主和仲介說漏水已修繕才買，彭...

洩漏死亡案件給殯葬業者 新北警涉收賄洩密 1人起訴 2人緩起訴

新北市警局勤務中心許姓、邱姓員警及樹林分局勤務中心陳姓員警，協助殯葬陳姓業者父子3人搶生意，涉將送醫不治的民眾個資外洩，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。