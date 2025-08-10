彰化雙屍案 女童母悲憤：解剖後女兒舌頭和咽喉不見 彰檢說明了　

彰化縣芳苑鄉２１日發現林姓男子與7歲女兒陳屍在一處停車場車中，家住台中的女童生母說，懷疑女兒死因不單純，近日又質疑，女兒遺體解剖發還後，卻發現她的舌頭和咽喉不見了，她悲憤的向媒體投訴說「要檢方給說法，她要完整的女兒回來」，彰化地檢署表示，解剖流程都照專業SOP，相關人體部分也都放回體內了。

家住台中的韓女向媒體投訴指出，與林男分手後，林男今年4 月先從台中帶走 女兒，6月有送回來幾天，她發現女兒腳趾有瘀血及挫傷，後來林男於6月16日又把女兒帶走，之後就經常失聯，每次和林男有口角時，林男就把女兒藏起來，她要林男交回女兒，沒辦法只好在7月20日向台中警方通報失蹤人口。

但韓女卻在7 月21日接獲通知林男與女兒已陳屍在彰化芳苑鄉一處停車場車內，韓女說，女兒嘴巴瘀青、鼻樑塌陷流血，她懷疑死因不單純。

近日韓女又向媒體投訴說，女兒經法醫解剖後，發還給他們，但化妝師在清理女兒遺體、入殮時，發現她女兒的舌頭和咽喉都不見了，讓她更加悲痛，希望檢方給交代，她要完整的女兒，不要女兒有缺陷的回去。