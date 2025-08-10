前妻稱要照顧孩子拒不搬出他台南房屋 還稱「有合法權源」法院這樣判

黃姓男子跟許姓前妻離婚後，許女以照顧未成年孩子為由，繼續住在黃購買的房屋內，拒不搬離，還以黃同意孩子住在裡面，她是法院裁定的主要照顧者，她有合法權源繼續居住；黃提出訴訟，台南地院認定許女屬無故占用，判決應返還房屋，並要給付占用期間的租金。

黃姓男子提起請求遷讓房屋訴訟指出，與許姓前妻在去年11月25日離婚後，許女遲遲不從他購買的台南市東區9樓房屋搬出，並拒絕遷出戶籍；他請求許女搬離，對方仍占用房屋迄今，因此請求許女遷讓返還，同時應自去年12月15日起，月付25000元租金至房屋返還為止。

許女表示，黃同意兩人所生的未成年孩子住在房屋內，經法院裁定孩子權利義務行使或負擔由兩造共同任之，並由她擔任主要照顧者，她為了繼續照顧孩子，自然有住在黃的房屋權益；且孩子就讀轄區小學，不應變動生活環境，另黃自去年7月開始，就長期沒有住在這間房子。

許女指出，黃有適宜的住處，她與孩子卻只有該房子可居住，如今要求她搬走，損害孩子照顧權及親權行使，更有使兩人流離失所可能，損害兩人利益；黃的要求有違反民法第148條權利濫用禁止及誠信原則法理，自不應准許。

法院認為，黃姓男子在審理時指出，如果孩子由他照顧，他同意跟孩子一起住在該間房屋，但目前孩子是許姓前妻照顧，他怕貿然搬回去，許女會將孩子帶走；可見黃同意孩子住在房屋內的前提，是由他擔任照顧人而同住，許女既擔任主要照顧者，即有自行提供居所給孩子的義務。

法院指出，黃並非主要照顧者，不應還要負擔提供許女住居所義務，否則黃對未成年子女扶養或照顧義務無端擴大至許女，難謂事理之平；許女主張黃同意孩子住在房屋內，她就有正當居住權源，並無依據。

即使孩子自出生就居住該處，若非必要，不應隨意變動學校、生活環境及習慣，許女既為主要照顧者，亦可以在鄰近地區自行租屋或置產，遷出後持續維持孩子原有生活就學模式及作息，無何損害可言，許女答辯實無依據。

法院表示，黃姓男子目前在台南及嘉義兩地工作，因不能使用自己的房屋，必須在嘉義另外租房子，如果收回房屋，就不用再支付額外租金；堪認黃確有收回房屋自住必要，並非以損害他人為主要目的，應屬正當，其權利行使並無違反誠信原則或有權利濫用情形。

法院審酌，黃姓男子為房屋所有權人，許女未能舉證證明有何占有使用房屋正當合法權源，黃自得依民法第767條第1項前段，請求許女將房屋騰空遷讓返還，並將戶籍遷出，自屬有據；另黃依民法第179條規定，請求許女給付相當租金不當得利，為有理由。