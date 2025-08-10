快訊

0050正二持有一年停利5.8％！存股哥嘆「個性不搭」轉戰高股息：反人性抄底真做不到

楊柳颱風恐通過台灣 氣象署：不排除周二海陸警齊發

MLB／大谷翔平第40轟出爐 連3季達標再拚國聯全壘打王

台南男暑假闖進國小搭訕女童「做乾爹」...趁機擁抱摸胸遭判4年

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

楊姓男子闖進台南市國小校園，要求國小女童陪他逛逛，卻趁機在走廊抱住女童，試圖親吻，還將其身體反轉，從後觸摸胸部；楊被逮捕送辦，矢口否認犯行，辯稱只是站得比較近，問女童要不要讓他當乾爹，有擁抱但沒有摸胸，台南地院合議庭依強制猥褻罪判刑4年。

判決書指出，楊姓男子去年7月27日下午4時，趁著暑假期間走進台南市新市區一間國小，明知校園內的學童均未滿14歲，竟搭訕年僅11歲的女童表示想在校園逛逛；女童陪著楊在走廊閒逛、聊天，楊先假藉幫女童整理頭髮，觸摸其臉頰，並詢問可否擁抱？

楊趁機抱了女童後，又試圖親吻，女童趕緊後退閃避；楊此時在女童要掙脫離開時，強行將她拉住，無視其掙扎、閃避，多次正面擁抱，試圖親吻，還將女童身體反轉，從後方抱住，並以手觸摸胸部。女童努力掙脫逃跑，緊急向操場旁正在觀看學童打棒球的林姓男子求救。

林看到女童很驚恐、慌張地說，後面有一個叔叔一直跟著她，那個叔叔有摸她，當時楊姓男子正企圖走出學校，林追上去將人攔下，並打電話報警；警方詢問時，楊辯稱是詢問女童要不要讓他做乾爹，才會擁抱女童，當天只是距離比較近的在聊天，沒有真的要親。

楊辯稱，女童要走去別的地方，他只是把人拉回來，認為在該處聊天就好；在法院審理時，則承認知道女童未滿14歲，且有擁抱、將她轉身，自後方抱住，但矢口否認強制猥褻犯行。

合議庭指出，楊姓男子以強暴方式，違反未滿14歲女童意願觸摸胸部，觸犯刑法第224條之1、第222條第1項第2款之對未滿14歲之女子為強制猥褻罪，事證明確，堪予認定；楊犯後猶矢口否認犯行，所辯均無可採。

合議庭審酌，楊明知女童就性自主權觀念未臻成熟完備，仍有特別加以保護必要，竟因其生理衝動而強制猥褻，影響女童身心健全成長；楊犯後未與被害人和解，女童母親請求從重量刑，兼衡其前科素行，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑4年。

楊姓男子闖進台南市國小校園，要求國小女童陪他逛逛，卻趁機在走廊抱住女童，試圖親吻，還將其身體反轉，從後觸摸胸部。本報資料照片
楊姓男子闖進台南市國小校園，要求國小女童陪他逛逛，卻趁機在走廊抱住女童，試圖親吻，還將其身體反轉，從後觸摸胸部。本報資料照片

女童 猥褻 校園

延伸閱讀

台南最嗨暑假親子景點！勇闖「萬國通路」 限定暴龍展區超逼真

酒醉男硬要傳播妹送回家 公寓樓梯間強行性侵得逞 遭判3年8月

影／前JKF女郎賈瞳瞳遇女警主動交「依托咪酯菸油」 遭判2月徒刑

涉詐領助理費…前金門縣議員陳滄江遭判9年 今喊冤提上訴

相關新聞

台中人妻外遇小王傳「16蹲」情色訊息 代價是賠40萬

台中市已結婚逾20年的人妻，去年間與一名認識多年的友人有染，人妻曾傳送「上去16蹲」、「吃〇頭」等情色訊息，人妻丈夫求償...

在交友網站刊登分手女友IG個資 導致性邀約不斷 男遭判刑2月

35歲洪姓男子不滿黃姓前女友跟他分手，竟在交友網站刊登黃女的社群媒體帳號、身高、體重、居住區域等資料，寫下「好想嘗試3人...

洩漏死亡案件給殯葬業者 新北警涉收賄洩密 1人起訴 2人緩起訴

新北市警局勤務中心許姓、邱姓員警及樹林分局勤務中心陳姓員警，協助殯葬陳姓業者父子3人搶生意，涉將送醫不治的民眾個資外洩，...

台南男暑假闖進國小搭訕女童「做乾爹」...趁機擁抱摸胸遭判4年

楊姓男子闖進台南市國小校園，要求國小女童陪他逛逛，卻趁機在走廊抱住女童，試圖親吻，還將其身體反轉，從後觸摸胸部；楊被逮捕...

單親媽購屋樓下告漏水得花64萬修繕 大嘆前屋主說沒漏水

楊姓單親媽媽購屋後，樓下彭姓女子指住家因楊家漏水受損，訴請楊女修繕自己和她的家。楊女說，前屋主和仲介說漏水已修繕才買，彭...

幼女前吸毒 母與同居男友遭訴

卓姓女子和三歲女兒、曾姓男友同住，卻在小孩面前吸食毒品海洛因、安非他命，女童宛如被關在「毒氣室」被迫吸毒煙達九個月，台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。