台南男暑假闖進國小搭訕女童「做乾爹」...趁機擁抱摸胸遭判4年

楊姓男子闖進台南市國小校園，要求國小女童陪他逛逛，卻趁機在走廊抱住女童，試圖親吻，還將其身體反轉，從後觸摸胸部；楊被逮捕送辦，矢口否認犯行，辯稱只是站得比較近，問女童要不要讓他當乾爹，有擁抱但沒有摸胸，台南地院合議庭依強制猥褻罪判刑4年。

判決書指出，楊姓男子去年7月27日下午4時，趁著暑假期間走進台南市新市區一間國小，明知校園內的學童均未滿14歲，竟搭訕年僅11歲的女童表示想在校園逛逛；女童陪著楊在走廊閒逛、聊天，楊先假藉幫女童整理頭髮，觸摸其臉頰，並詢問可否擁抱？

楊趁機抱了女童後，又試圖親吻，女童趕緊後退閃避；楊此時在女童要掙脫離開時，強行將她拉住，無視其掙扎、閃避，多次正面擁抱，試圖親吻，還將女童身體反轉，從後方抱住，並以手觸摸胸部。女童努力掙脫逃跑，緊急向操場旁正在觀看學童打棒球的林姓男子求救。

林看到女童很驚恐、慌張地說，後面有一個叔叔一直跟著她，那個叔叔有摸她，當時楊姓男子正企圖走出學校，林追上去將人攔下，並打電話報警；警方詢問時，楊辯稱是詢問女童要不要讓他做乾爹，才會擁抱女童，當天只是距離比較近的在聊天，沒有真的要親。

楊辯稱，女童要走去別的地方，他只是把人拉回來，認為在該處聊天就好；在法院審理時，則承認知道女童未滿14歲，且有擁抱、將她轉身，自後方抱住，但矢口否認強制猥褻犯行。

合議庭指出，楊姓男子以強暴方式，違反未滿14歲女童意願觸摸胸部，觸犯刑法第224條之1、第222條第1項第2款之對未滿14歲之女子為強制猥褻罪，事證明確，堪予認定；楊犯後猶矢口否認犯行，所辯均無可採。