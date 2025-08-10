快訊

傳英特爾內部熱烈討論分拆代工業務！專家爆料「最快1年內成形」

鳳翔專案F-16V至今零交機 為何預算執行率高卻不見戰機

iPhone 17 Pro系列傳漲價「至少貴1500元」！1關鍵向Pro Max看齊

台中人妻外遇小王傳「16蹲」情色訊息 代價是賠40萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市已結婚逾20年的人妻，去年間與一名認識多年的友人有染，人妻曾傳送「上去16蹲」、「吃〇頭」等情色訊息，人妻丈夫求償，人妻坦認不倫，小王則辯稱不知人妻已婚，一審審認，人妻已承認姦情，小王常與人妻與其丈夫出遊，也有合照，認小王知道人妻已婚，二人得賠40萬元。

判決指出，台中市一名已結婚逾20年的人妻，被丈夫指控，與認識多年的友人，在去年間有不倫，曾共赴汽車旅館，甚至雙方有互傳「會去找他吃〇頭（生殖器）」、「可回我早上吃過了」、「那我就上去16蹲哦」、「還想做」等情色訊息，人妻丈夫據此向二人求償100萬元。

台中地院審理時，人妻坦認不倫，也對丈夫求償金額沒有意見，不過小王卻否認知情人妻已婚，還稱人夫提出的出遊合照，頂多證明雙方是朋友，沒有辦法證明他知道人妻已婚。

法官審認，根據人夫提供的相片，有小王與人妻及丈夫一同出遊合照，另外小王也曾傳訊給人妻「妳一直不離婚，那我又是什麼感受」、「我跟其他女生出去你會有什麼反應，那你一直不想離婚，我又要用甚麼心態去面對」等語，顯見小王知道人妻已婚身分。

法官也認為，二人傳送的情色訊息，親密、露骨，以常理推論二人在汽車旅館發生性關係，符合社會通念，小王主張二人沒有發生性關係，需負舉證責任，認定二人有發生性關係，審酌人妻與小王的資力與社會地位等情狀後，認二人需賠40萬元，仍可上訴。

台中市一名人妻與朋友有染，互傳情色訊息，台中地院判二人要賠40萬元給人妻丈夫。示意圖／AI生成
台中市一名人妻與朋友有染，互傳情色訊息，台中地院判二人要賠40萬元給人妻丈夫。示意圖／AI生成

小王 丈夫 性關係

延伸閱讀

我曹！資深紳士推薦人妻系漫畫整理逾80位作者 網跪：謝丞相賜箭

晉升當人妻？LE SSERAFIM中村一葉「自爆要結婚」嚇壞工作人員 穿和服「初戀級神顏」美出新高度

盧秀燕2400元粉底液有啥好吵？剖析嫌貴心理 人妻網紅喊：正常價位

過了20年窮日子！50歲人妻工作漸穩反而喊：想離婚自由自在

相關新聞

殺運將焚屍逃19年返台被訴 士林地院判管轄錯誤

男子徐瑞廷廿一年前覬覦計程車司機黃啓裕一百廿多萬勞工保險退休金，勒贖未果而殺人支解、焚屍，翌日搭機出境；徐二○二三年疑認...

幼女前吸毒 母與同居男友遭訴

卓姓女子和三歲女兒、曾姓男友同住，卻在小孩面前吸食毒品海洛因、安非他命，女童宛如被關在「毒氣室」被迫吸毒煙達九個月，台中...

涉助殯葬業者搶生意 新北3警洩死者個資 1人求重刑

新北市警局勤務指揮中心許姓、邱姓警員及樹林分局勤指中心陳姓員警，洩漏送醫不治亡者個資給殯葬業陳姓父子3人，搶先取得生意，...

洩漏死亡案件給殯葬業者 新北警涉收賄洩密 1人起訴 2人緩起訴

新北市警局勤務中心許姓、邱姓員警及樹林分局勤務中心陳姓員警，協助殯葬陳姓業者父子3人搶生意，涉將送醫不治的民眾個資外洩，...

台中人妻外遇小王傳「16蹲」情色訊息 代價是賠40萬

台中市已結婚逾20年的人妻，去年間與一名認識多年的友人有染，人妻曾傳送「上去16蹲」、「吃〇頭」等情色訊息，人妻丈夫求償...

在交友網站刊登分手女友IG個資 導致性邀約不斷 男遭判刑2月

35歲洪姓男子不滿黃姓前女友跟他分手，竟在交友網站刊登黃女的社群媒體帳號、身高、體重、居住區域等資料，寫下「好想嘗試3人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。