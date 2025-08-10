台中人妻外遇小王傳「16蹲」情色訊息 代價是賠40萬

台中市已結婚逾20年的人妻，去年間與一名認識多年的友人有染，人妻曾傳送「上去16蹲」、「吃〇頭」等情色訊息，人妻丈夫求償，人妻坦認不倫，小王則辯稱不知人妻已婚，一審審認，人妻已承認姦情，小王常與人妻與其丈夫出遊，也有合照，認小王知道人妻已婚，二人得賠40萬元。

判決指出，台中市一名已結婚逾20年的人妻，被丈夫指控，與認識多年的友人，在去年間有不倫，曾共赴汽車旅館，甚至雙方有互傳「會去找他吃〇頭（生殖器）」、「可回我早上吃過了」、「那我就上去16蹲哦」、「還想做」等情色訊息，人妻丈夫據此向二人求償100萬元。

台中地院審理時，人妻坦認不倫，也對丈夫求償金額沒有意見，不過小王卻否認知情人妻已婚，還稱人夫提出的出遊合照，頂多證明雙方是朋友，沒有辦法證明他知道人妻已婚。

法官審認，根據人夫提供的相片，有小王與人妻及丈夫一同出遊合照，另外小王也曾傳訊給人妻「妳一直不離婚，那我又是什麼感受」、「我跟其他女生出去你會有什麼反應，那你一直不想離婚，我又要用甚麼心態去面對」等語，顯見小王知道人妻已婚身分。