在交友網站刊登分手女友IG個資 導致性邀約不斷 男遭判刑2月

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

35歲洪姓男子不滿黃姓前女友跟他分手，竟在交友網站刊登黃女的社群媒體帳號、身高、體重、居住區域等資料，寫下「好想嘗試3人一起」等文字，讓黃女接獲不明性邀約訊息，不堪其擾；警方將洪逮捕送辦，洪承認犯行，台南地院依違反個人資料保護法將他判刑2月。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，洪姓男子不滿與黃姓女子跟他分手，今年1月28日上午10時許，在台南市住處上網登入交友網站「換換愛俱樂部」，使用個人帳號刊登揭露黃女的Instagram帳號、居住區域、身高及體重等個人資料，導致黃女陸續接獲不明性邀約訊息。

洪的貼文寫下「最近跟女友討論好想嘗試3人一起」、「有意願的單男或單女可以加」、「歡迎一起來享受」，讓黃女不堪騷擾報警；檢方認定洪違法利用黃女資料，損害黃女名譽權、資訊隱私權及自決權，將洪提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院審理時，洪姓男子承認犯行，法官指出洪因感情糾紛，違法利用黃女個人資料並詆毀黃女，是一行為觸犯個人資料保護法第41條之非公務機關非法利用個人資料罪以及刑法第310條第2項散布文字誹謗罪，為想像競合犯，從重以個資法論斷。

法院審酌，依洪姓男子犯後態度，無前科素行，及教育程度、家庭經濟、犯罪動機、手段、造成法益侵害程度等一切情狀，依違反個人資料保護法，判處有期徒刑2月。

35歲洪姓男子在交友網站刊登黃女的社群媒體帳號、身高、體重、居住區域等資料，寫下「好想嘗試3人一起」等文字，台南地院依違反個人資料保護法將他判刑2月。本報資料照片
人資 台南 前女友

