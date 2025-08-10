單親媽購屋樓下告漏水得花64萬修繕 大嘆前屋主說沒漏水

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

楊姓單親媽媽購屋後，樓下彭姓女子指住家因楊家漏水受損，訴請楊女修繕自己和她的家。楊女說，前屋主和仲介說漏水已修繕才買，彭女也不應不告前屋主，等她買屋才告她。法官審理後，判決楊女應負擔兩屋修繕費用近64萬元，至於和前屋主和仲介間的問題，應另循管道向對方討公道。

楊女和彭女是樓上、樓下的鄰居，彭女提告指出，楊女任由房屋地板防水層及排水系統受損漏水，並且怠惰不修繕，導致水流往下滲漏，造成她的房屋浴廁、廚房、後陽台的天花板和牆壁，因滲漏水受損害。

彭女說，鑑定報告已提出楊女房屋地板防水層及排水系統應修繕項目，楊女應依報告內容修復，修繕至不漏水狀態。如果不修繕，則應容忍她雇工進入楊女房屋，依鑑定報告所列修復方法及項目代為修繕，費用由楊女負擔。此外，她的房屋受損，楊女也應給付她鑑定修繕費19萬5703元。

楊女表示，去年6月6日她向謝生前屋主購買房屋，謝男和仲介曾向她表示，已將漏水問題處理完畢，並提供修繕照片給她。謝男並允諾如果鑑定結果是這間房漏水會負責，她才安心完成買賣，付錢購屋。

楊女說，她都是透過房屋仲介去跟謝男處理購屋事宜，現在仲介離職，謝男也不知道要如何處理。不解彭女為何不在她買房之前去告謝男，也不應在她買屋之後才來告她。她是單親媽媽，鑑定報告的費用太高，她沒有辦法負擔，希望法官給她一個合理的協調方式，聲明駁回告訴。

基隆地方法院今年3月31日委請社團法人台灣防水技術協進會，4月18日、5月13日前往楊女和彭女住處鑑定，現勘測試結果顯示，楊女房屋廁所及後陽台防水層、後陽台地面排水系統破損，導致彭女房屋天花板及牆面出現滲漏水及壁癌。

法官指出，楊女防得房屋所有權後，房屋仍存有防水層及排水系統受損，導致漏水至彭女房屋情形，自應負侵權行為損害賠償責任，彭女要求楊女將房屋修繕至不漏水狀態，如不修，應容忍彭女雇工代修並負擔修繕費，依法有據。彭女請求楊女賠償19萬5703元修繕費也應准許。全案可上訴。

法官說，楊女辯稱彭女應向謝姓前屋主請求賠償，只是楊女的房屋，是否在購屋前即存在漏水情事、謝男或仲介有無承諾楊女會負責處理漏水問題，都無礙於楊女應負名下房屋妥善修繕、維護、管理義務。楊女稱無力負擔費用，也不得做為不負履行義務的抗辯之詞。楊女稱謝男或仲介曾承諾負責漏水問題始購買房屋，楊女應循其他途徑對兩人主張權益或請求賠償。

楊姓單親媽媽購屋後，樓下住戶指房屋因楊家漏水受損，訴請楊女修繕自己和她的家。楊女辯稱，前屋主和仲介說漏水已修繕才買，彭女不應等她買屋才告她。基隆地院法官審理後，判決楊女應負擔兩屋修繕費用。本報資料照
