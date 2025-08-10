法籍「黑紙洗美金」騙子續遭境管竟瞎扯「種族歧視」抗告 高院駁回

法籍男子LIMA ERIC ARSENE（譯名利馬）去年3月間，與另2人在北市以「黑紙洗美金」騙得300萬元遭通緝，同年11月間落網後，雖獲交保但遭北檢境管，上月屆滿前，北院依有逃亡之虞裁定繼續境管，利馬仍否認犯罪，竟瞎扯台灣有種族歧視提抗告，但遭高院駁回。

台北地院指出，法國籍被告LIMA ERIC ARSENE涉嫌詐欺等罪遭北檢依113年度偵緝字第2486號提起公訴，自2024年11月14日至2025年7月13日限制出境、出海8個月，由於犯嫌重大、被告為法國籍，具備隨時出境能力，若返回法國可能長期滯留不歸，影響審判與執行，有逃亡之虞，若被告出境後不再返台，將嚴重損害國家追訴與審判權，強調已審酌人權保障與公共利益，認定限境是必要措施。

利馬抗告指出，他否認參與北檢起訴所指2024年3月21日的詐欺案並表示早於案發前一個月的2月20日就打算離開台灣，檢方起訴毫無根據，此外，他指控起訴書中「黑人所犯詐欺案」的說法是種族歧視，引用聯合國憲章，指台灣與法國皆為消除種族歧視的簽署國，質疑是否因為膚色而受到不公平待遇，強調他與北市詐欺案「毫無瓜葛」，盼儘速解除限制出境讓他回法國。

高院駁回理由指出，依卷內起訴書等資料佐證，被告涉犯三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法之一般洗錢等罪，犯罪嫌疑重大，並與另外2名已遭判3年4月及4年徒刑的共犯使用「黑紙洗成美金」的詐術，導致被害人受騙交付新台幣300萬元，造成鉅額損失並嚴重影響社會秩序。

被告為法國籍人士，出入我國國境的紀錄很少，顯示與台灣關聯性薄弱，無長期居留。根據北檢起訴指出，被告取得換匯後之詐欺贓款後，隨即於2024年3月26日離境，顯示有逃亡可能，為確保審判及刑罰執行，限制出境、出海屬必要，並未違反比例原則。

起訴書所載「黑紙洗美金」詐術源自非洲，是客觀描述詐術來源，並未使用「黑人」等歧視性語言，被告主張遭種族歧視，法院認為被告誤解起訴內容，此部分抗告指控「容有誤會」，不具採信價值。

高院指出，被告在台灣境內犯罪，依我國刑法「屬地原則」，不論行為人或被害人國籍，台灣均有追訴與審判權。被告主張因膚色遭不公平對待，法院認為種族歧視的指控與我國依法行使刑罰權無關，屬「兩回事」。