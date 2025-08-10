幼女前吸毒 母與同居男友遭訴

卓姓女子和三歲女兒、曾姓男友同住，卻在小孩面前吸食毒品海洛因、安非他命，女童宛如被關在「毒氣室」被迫吸毒煙達九個月，台中地檢署依妨害幼童發育罪起訴這對情侶。毒品人口育有年幼子女，在小孩面前吞雲吐霧案例層出不窮，曾釀嬰兒暴斃、孩童毛髮驗出極高濃度成分，嚴重影響發育。

檢警調查，卓女去年二月至十一月帶著幼女和曾同居，常貪圖方便，沒將女兒隔離就直接吸食海洛因、安非他命。

女童宛如被關在「毒氣室」，只要大人吸毒，就得跟著吸二手毒煙。去年十一月五日社工上門訪查，驚見女童被單獨留在家中，緊急安置，並採集她毛髮，驗出高濃度的安非他命、嗎啡，連忙報警。

檢方訊問時，曾與卓女都坦承在女童面前吸毒。檢方認為，兩人沒隔離女童就吸毒，女童近距離吸入相當劑量的毒煙，足以妨害身心健全或發育，有不確定故意，偵結依妨害幼童發育罪起訴兩人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885