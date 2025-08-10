聽新聞
0:00 / 0:00
幼女前吸毒 母與同居男友遭訴
卓姓女子和三歲女兒、曾姓男友同住，卻在小孩面前吸食毒品海洛因、安非他命，女童宛如被關在「毒氣室」被迫吸毒煙達九個月，台中地檢署依妨害幼童發育罪起訴這對情侶。毒品人口育有年幼子女，在小孩面前吞雲吐霧案例層出不窮，曾釀嬰兒暴斃、孩童毛髮驗出極高濃度成分，嚴重影響發育。
檢警調查，卓女去年二月至十一月帶著幼女和曾同居，常貪圖方便，沒將女兒隔離就直接吸食海洛因、安非他命。
女童宛如被關在「毒氣室」，只要大人吸毒，就得跟著吸二手毒煙。去年十一月五日社工上門訪查，驚見女童被單獨留在家中，緊急安置，並採集她毛髮，驗出高濃度的安非他命、嗎啡，連忙報警。
檢方訊問時，曾與卓女都坦承在女童面前吸毒。檢方認為，兩人沒隔離女童就吸毒，女童近距離吸入相當劑量的毒煙，足以妨害身心健全或發育，有不確定故意，偵結依妨害幼童發育罪起訴兩人。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言