聽新聞
0:00 / 0:00

殺運將焚屍逃19年返台被訴 士林地院判管轄錯誤

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

士林地檢署。圖／聯合報系資料照
士林地檢署。圖／聯合報系資料照
男子徐瑞廷廿一年前覬覦計程車司機黃啓裕一百廿多萬勞工保險退休金，勒贖未果而殺人支解、焚屍，翌日搭機出境；徐二○二三年疑認追訴期已過而返台，旋遭逮捕。檢察官偵查逾一年半，依強盜殺人罪起訴，士林地院發現起訴書無行凶地點，棄屍部分超過時效不起訴，判管轄錯誤，移送徐現住地、有管轄權的基隆地院審理。

士林地檢署昨回應，犯罪地是以整體犯罪事實為依據，因相關事實發生地有部分在轄區內，因此認有管轄權，犯罪地點是檢察官調查後依相關事證認定，將待收到判決書後，研議是否上訴。

起訴指出，徐瑞廷積欠多筆債務、無固定收入，缺錢花用，二○○四年一月八日晚上九點多，他在淡水搭乘黃啓裕的計程車，交談時得知黃剛領得一百廿多萬元的勞保退休金，持水果刀強盜。

五十九歲的黃身體欠佳，當場昏倒，徐見狀先偷走車上的數百元零錢與手機，並把黃搬到通風不良、密閉的計程車後車廂，再開車亂晃。黃因缺氧，心肌梗塞身亡。

徐見黃死亡，又從黃的手機發現他兒子正在找人，怕事跡敗露，從九日早上十一點至十一日早上八點多，用手機回了十四則訊息，製造假象。

徐瑞廷為了滅證，期間在新北市某處購買菜刀、黑色垃圾袋、汽油，用菜刀砍斷黃的四肢，裝入垃圾袋後丟入垃圾車，再拿棉被把剩下的頭部和軀幹包起來、裝進垃圾袋，開計程車到淡海加油站後方的產業道路焚屍，並將計程車棄置三重重新橋下。十一日，徐搭機飛往澳門，再轉逃中國大陸。

二○○四年一月十日早上八點多，劉姓路人發現僅剩軀幹的焦屍，嚇得報警。警方十八日晚間尋獲計程車，從車上指紋確認犯嫌是徐瑞廷。

徐瑞廷滯陸逾十九年，二○二三年一月疑自認追訴期已過，搭機從松山機場返台，海關發現是通緝犯，當場逮人。

但案子送到士院，士院認為檢方對於強盜、被害人死亡的行為地、結果地都沒交代，僅說「新北市三重區某處」或「新北市某處」，無從認定犯罪地點是士院轄區，而損壞屍體又與強盜殺人無關，僅是說明罪後滅證、逃亡過程，且此部分不起訴，不能因焚屍地點在淡水就認為應由士院審理。

士院指徐瑞廷被起訴時是住在新北市萬里區，判本件管轄錯誤，依刑事訴訟法規定，諭知移送基院審理。

殺人 棄屍 強盜 計程車司機

延伸閱讀

酒醉男硬要傳播妹送回家 公寓樓梯間強行性侵得逞 遭判3年8月

Uber看好自動駕駛計程車前景　洽談籌資拓展業務

人行道垃圾桶不是誰都能丟？計程車運將吃飽扔便當盒 竟收違規罰單

轎車計程車互閃燈爆火氣 運將持殺魚刀攔車遭法辦

相關新聞

殺運將焚屍逃19年返台被訴 士林地院判管轄錯誤

男子徐瑞廷廿一年前覬覦計程車司機黃啓裕一百廿多萬勞工保險退休金，勒贖未果而殺人支解、焚屍，翌日搭機出境；徐二○二三年疑認...

幼女前吸毒 母與同居男友遭訴

卓姓女子和三歲女兒、曾姓男友同住，卻在小孩面前吸食毒品海洛因、安非他命，女童宛如被關在「毒氣室」被迫吸毒煙達九個月，台中...

涉助殯葬業者搶生意 新北3警洩死者個資 1人求重刑

新北市警局勤務指揮中心許姓、邱姓警員及樹林分局勤指中心陳姓員警，洩漏送醫不治亡者個資給殯葬業陳姓父子3人，搶先取得生意，...

洩漏死亡案件給殯葬業者 新北警涉收賄洩密 1人起訴 2人緩起訴

新北市警局勤務中心許姓、邱姓員警及樹林分局勤務中心陳姓員警，協助殯葬陳姓業者父子3人搶生意，涉將送醫不治的民眾個資外洩，...

台南女律師被控詐團共犯交保檢抗告 台南地院今裁定加保60萬元

台南市何姓女律師涉及詐欺案，台南地院認她以律師身分為同時擔任詐欺集團成員及告訴人律師，又利用陪偵機會偵查秘密並洩漏而裁押...

汽車占機車停等紅燈區 突開車門害公車撞上…法官判他要賠錢

蔡姓男子開車在新北市一處路口占用「機車停等紅燈區」停放汽車，還貿然開啟車門，導致基隆客運廖姓司機行經時撞上受損，蔡男認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。