情侶相約共赴黃泉 女死男未亡還詐財遭訴

新北市新莊區1間民宅今年5月驚傳命案。警方及消防局接獲林姓男子報案表示多日聯繫不上母親，警方陪同前往林男母親位於泰順街住處查看，破門後發現62歲林女躺在床上明顯死亡，同居人60歲曾男尚有意識立即將人送醫。2人原相約共赴黃泉，警方事後查出曾以林女名義2度騙林女兒子匯款，新北檢方日前依法起訴曾。

據了解，新莊警方今年5月26日晚上9時許接獲37歲林男報案，表示多日聯繫不上母親。警方與消防隊陪同林男前往林母住處破門，卻驚見林母躺臥床上已明顯死亡，身上並無外傷，警方勘驗現場發現並無打鬥跡象。林母的同居人曾男還有些微意識，身上有些許瘀傷，經送醫急救後已無生命危險。

經查，林女今年5月初與曾嫌商議以注射海洛因方式尋短，曾5月10日在新北市板橋區金門街以7500元價格，向綽號「阿水」男子購買海洛因，5月23日下午5、6時許，曾二度替林女注射海洛因後，隨即自行注射剩餘毒品，致林女因合併使用海洛因及鎮靜安眠藥物，造成毒品藥物過量而死亡。

曾男於隔天凌晨甦醒，發覺林女已明顯死亡，因沒錢可用於5月25日、26日使用林女手機撥打電話林女兒子林姓男子，佯稱其母身體不適需購買物品等理由，讓林男分2次各匯款1萬元給曾。

新北地檢署日前將曾依謀為同死而受矚託殺人、詐欺取財、毒品、幫助施用毒品等罪嫌起訴。