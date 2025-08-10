聽新聞
0:00 / 0:00

涉助殯葬業者搶生意 新北3警洩死者個資 1人求重刑

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

洩漏死亡案件給殯葬業者，新北市員警涉收賄洩密，1人遭起訴，2人緩起訴。圖／聯合報系資料照
洩漏死亡案件給殯葬業者，新北市員警涉收賄洩密，1人遭起訴，2人緩起訴。圖／聯合報系資料照
新北市警局勤務指揮中心許姓、邱姓警員及樹林分局勤指中心陳姓員警，洩漏送醫不治亡者個資給殯葬業陳姓父子3人，搶先取得生意，業者以「領點數」為暗號，按月交付6萬元回報，許涉收賄234萬元，新北地檢署依貪汙治罪條例罪嫌起訴；陳、邱因坦承犯行，緩起訴1年，分別支付公庫8萬及3萬元。

陳姓父子3人在板橋新海路從事殯葬業，陳父先前就結識任職板橋分局的許姓警員，許後來調市警局勤指中心擔任執勤員。起訴指出，新北市殯葬及禮儀公司多達上千家，同業間競爭激烈，為取得第一手死亡案件訊息，陳自2019年4月起，以每月6萬元代價行賄許。

許為牟私利，將110受理民眾報案死亡案件訊息，用手機通訊軟體將「破門」、「自然」詞句與案件地址傳遞給陳，陳每月中旬以「領點數」為暗號，相約在市警局附近面交。許從2019年4月至2022年10月，3年多來共收賄234萬元。

許2019年4月招攬邱姓同事，並提供1支手機，邱礙於情面不便推託，曾提供1次死亡案件訊息給陳姓業者。樹林分局陳姓員警則由陳姓業者協助處理母親後事，陳得知員警也調至分局勤指中心，以曾「盡心協助處理陳母喪葬」為由請託。陳姓警員後來曾無償將十多筆死亡案件訊息傳給對方。

許在偵查期間認罪並繳回犯罪所得，新北檢認為他身為執法人員，竟長期、定期收賄，嚴重敗壞警察形象，惡性重大，依違背職務收受賄賂罪起訴，建請法院從重量刑。

個資 警察 貪汙 新北

延伸閱讀

又見賣清潔隊職缺！前竹田鄉長傅民雄涉收賄 檢方聲押獲准

警所長收詐團現鈔名車查個資 哥們藍道猛求情…二審下場曝光

柯文哲撤告！鍾小平指控收賄3、4億挨告 開庭40分鐘結束…雙方和解了

接到行銷電話 民眾檢舉違反個資法可從重裁罰

相關新聞

殺運將焚屍逃19年返台被訴 士林地院判管轄錯誤

男子徐瑞廷廿一年前覬覦計程車司機黃啓裕一百廿多萬勞工保險退休金，勒贖未果而殺人支解、焚屍，翌日搭機出境；徐二○二三年疑認...

幼女前吸毒 母與同居男友遭訴

卓姓女子和三歲女兒、曾姓男友同住，卻在小孩面前吸食毒品海洛因、安非他命，女童宛如被關在「毒氣室」被迫吸毒煙達九個月，台中...

涉助殯葬業者搶生意 新北3警洩死者個資 1人求重刑

新北市警局勤務指揮中心許姓、邱姓警員及樹林分局勤指中心陳姓員警，洩漏送醫不治亡者個資給殯葬業陳姓父子3人，搶先取得生意，...

洩漏死亡案件給殯葬業者 新北警涉收賄洩密 1人起訴 2人緩起訴

新北市警局勤務中心許姓、邱姓員警及樹林分局勤務中心陳姓員警，協助殯葬陳姓業者父子3人搶生意，涉將送醫不治的民眾個資外洩，...

台南女律師被控詐團共犯交保檢抗告 台南地院今裁定加保60萬元

台南市何姓女律師涉及詐欺案，台南地院認她以律師身分為同時擔任詐欺集團成員及告訴人律師，又利用陪偵機會偵查秘密並洩漏而裁押...

汽車占機車停等紅燈區 突開車門害公車撞上…法官判他要賠錢

蔡姓男子開車在新北市一處路口占用「機車停等紅燈區」停放汽車，還貿然開啟車門，導致基隆客運廖姓司機行經時撞上受損，蔡男認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。