汽車占機車停等紅燈區 突開車門害公車撞上…法官判他要賠錢
蔡姓男子開車在新北市一處路口占用「機車停等紅燈區」停放汽車，還貿然開啟車門，導致基隆客運廖姓司機行經時撞上受損，蔡男認為他的車是靜止中被撞上，沒有過失。法官則指蔡男占用機車停等區，貿然開啟車門復未注意往來人車是肇事原因，判決他要賠償1萬6620元給基隆客運。
基隆地院判決書指出，基隆客運公司提告指出，今年4月29日上午10時19分，廖男開公車行經新北市金山區一處路口時，因蔡男不當開啟自小客車車門，致使公車撞上受損，求償修繕費1萬6620元。
蔡男向法官指出，他的車於靜止狀態遭公車碰撞勾扯，就碰撞事故應無過失。
法官審理指出，蔡男占用機車停等紅燈區停放汽車，又貿然開啟車門未注意往來人車，違反道路交通安全規則的相關規定，有過失責任，為交通事故的肇事原因。因違反交通法規以致衍生碰撞事故，蔡男的過失行為與碰撞事故所生損害，有相當因果關係，必須負損害賠償之責，因此判決蔡男要賠償1萬6620元給基隆客運公司。全案可上訴。
