汽車占機車停等紅燈區 突開車門害公車撞上…法官判他要賠錢

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

蔡姓男子開車在新北市一處路口占用「機車停等紅燈區」停放汽車，還貿然開啟車門，導致基隆客運廖姓司機行經時撞上受損，蔡男認為他的車是靜止中被撞上，沒有過失。法官則指蔡男占用機車停等區，貿然開啟車門復未注意往來人車是肇事原因，判決他要賠償1萬6620元給基隆客運。

基隆地院判決書指出，基隆客運公司提告指出，今年4月29日上午10時19分，廖男開公車行經新北市金山區一處路口時，因蔡男不當開啟自小客車車門，致使公車撞上受損，求償修繕費1萬6620元。

蔡男向法官指出，他的車於靜止狀態遭公車碰撞勾扯，就碰撞事故應無過失。

法官審理指出，蔡男占用機車停等紅燈區停放汽車，又貿然開啟車門未注意往來人車，違反道路交通安全規則的相關規定，有過失責任，為交通事故的肇事原因。因違反交通法規以致衍生碰撞事故，蔡男的過失行為與碰撞事故所生損害，有相當因果關係，必須負損害賠償之責，因此判決蔡男要賠償1萬6620元給基隆客運公司。全案可上訴。

汽車占機車停等紅燈區突開車門害公車撞上，法官判他要賠公車。示意圖非現場／記者游明煌攝影

開公車 交通事故

相關新聞

替父籌措哥哥喪葬費 妹將兄生前轎車過戶給自己下場曝

新竹黃女為籌措哥哥喪葬費，竟在兄長過世後2天持其身分證、印章及行車執照，到監理所將哥哥生前的轎車過戶到自己名下。新竹地院...

千萬房產低價賣兒換奉養 兒子竟翻臉趕母出門！法官幫討公道

新竹賴女將房產低價賣給兒子田男，換取繼續住與奉養照顧，未料去年底雙方爆發口角，兒子竟把父母趕出去並中斷奉養，賴女氣得提告...

汽車占機車停等紅燈區突開車門害公車撞上 法官判他要賠公車

蔡姓男子開車在新北市一處路口占用「機車停等紅燈區」停放汽車，還貿然開啟車門，導致基隆客運廖姓司機行經時撞上受損，蔡男認為...

口罩採購涉貪圖利…新豐鄉公所求償1363萬 法官判廠商免賠

新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤疫情期間在鄉公所醫療用口罩採購案中，指示部屬圖利特定廠商。事後新豐鄉公所指控該特定廠商A公司涉弊...

他放女網友在台78快速道路下車被撞死 二審認罪賠償50萬換緩刑

邱姓男子前年9月間晚間開車載蘇姓女性網友經台78線快速道路，竟因口角即應其要求暫停路肩放她下車離去，剛好嚴姓男子開車路過...

衛福部公告牙醫實習50名額 15畢業生興訟將宣判

波波醫生實習每年固定50名額爭議事件，陸續有6名及9名國外牙醫畢業生興訟，分別請求廢除（撤銷）衛福部的111年公告及11...

