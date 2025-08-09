汽車占機車停等紅燈區 突開車門害公車撞上…法官判他要賠錢

蔡姓男子開車在新北市一處路口占用「機車停等紅燈區」停放汽車，還貿然開啟車門，導致基隆客運廖姓司機行經時撞上受損，蔡男認為他的車是靜止中被撞上，沒有過失。法官則指蔡男占用機車停等區，貿然開啟車門復未注意往來人車是肇事原因，判決他要賠償1萬6620元給基隆客運。

基隆地院判決書指出，基隆客運公司提告指出，今年4月29日上午10時19分，廖男開公車行經新北市金山區一處路口時，因蔡男不當開啟自小客車車門，致使公車撞上受損，求償修繕費1萬6620元。

蔡男向法官指出，他的車於靜止狀態遭公車碰撞勾扯，就碰撞事故應無過失。