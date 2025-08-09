快訊

口罩採購涉貪圖利…新豐鄉公所求償1363萬 法官判廠商免賠

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤疫情期間在鄉公所醫療用口罩採購案中，指示部屬圖利特定廠商。事後新豐鄉公所指控該特定廠商A公司涉弊案，請求返還1363萬多元不當得利。新竹地院認為，雖前鄉長與公所人員涉貪，但A公司僅負責生產製造口罩，無證據顯示主動支付佣金或介入舞弊，判免賠。

判決書指出，新豐鄉公所2022年間規畫採購4萬4千盒醫療口罩，總價880萬元，最終由A公司名義得標並履約交貨。但實際上A公司只負責生產與出貨，投標文件、招標資訊及與鄉公所接洽皆由中間商B公司主導。

B公司再與不具製造口罩資格的C禮品公司合作，由C公司與涉案公所人員安排評選流程，確保A公司能以每盒200元的價格得標，事成後從A公司取得大筆款項，再分錢給C公司及其他涉貪人員。

檢方調查，此案由前鄉長許秋澤與特定業者等人策畫，透過不當評選方式讓指定廠商取得標案，並由中間人B公司收取回扣，但A公司是在出貨後才知標案金額，與賄款過程無直接關聯，刑事已獲不起訴處分，案外金流則被沒收25餘萬元不法所得。

新豐鄉公所主張，A公司交付B公司445萬9350元，依採購法第59條應追討2倍不正利益，另依契約解除條款及民法規定扣除口罩成本後，應再返還471萬餘元。

法官審酌，相關款項為A公司與B公司間的交易支出，無證據證明屬支付不正利益以促成契約，亦無廠商參與浮報價額或分贓之事實，不符合採購法追討要件，最終駁回新豐鄉公所之訴。

新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤（中）疫情期間在鄉公所醫療用口罩採購案中，指示部屬圖利特定廠商。圖／取自許秋澤臉書
新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤（中）疫情期間在鄉公所醫療用口罩採購案中，指示部屬圖利特定廠商。圖／取自許秋澤臉書

口罩 鄉長 新竹

