衛福部公告牙醫實習50名額 15畢業生興訟將宣判

中央社／ 台北9日電

波波醫生實習每年固定50名額爭議事件，陸續有6名及9名國外牙醫畢業生興訟，分別請求廢除（撤銷）衛福部的111年公告及112年公告（實習名額50人）。兩起案件日前辯論終結，台北高等行政法院定於14日宣判。

法院裁判資料提及，6名國外牙醫畢業生不滿衛福部民國111年公告實習名額50名，提起行政訴訟請求撤銷公告，一審台北高等行政法院認定，此公告並非行政處分，原告起訴不合法而裁定駁回。

6名畢業生不服提起抗告，二審最高行政法院認定，公告是對當時符合「國外牙醫學系畢業生」、「已通過牙醫師考試第1試」且「正等待選配分發」之人，具有規制效力，也是針對111年選配分發作業特定事件，規範對象在客觀上亦可得確定，因此公告性質核屬一般處分，原裁定似乎過於速斷，本件抗告成功，發回台北高等行政法院更審。

北高行更一審期間，另有9名國外牙醫畢業生不滿衛福部112年公告實習名額50名，提起另案行政訴訟，請求廢除公告，並不得再依國外醫學及牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發作業要點第2點第2項規定，逕行公告限制國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發名額為固定50名。

6名畢業生案件，原告主張，他們都是參加110年牙醫師考試第1試及格者，雖申請該年度臨床實習，但因名額已經用罄，未獲分配實習，次年公告的111年度牙醫師分發實習名額，就對他們而言，攸關他們得否取得實習資格，如實習訓練期滿成績及格，才可參加牙醫師考試第2試，進而取得牙醫師執照，進而影響工作權益。

9名畢業生案件，蕭姓家長日前受訪指出，她的兒子於日本唸牙醫系已畢業，同案另8人分別在美國、波蘭、西班牙等國唸牙醫系畢業；實習名額非常難取得部分，她兒子排名逾400號，若每年只消化50人，至少得等8年，真的很不合理。

台北高等行政法院就這兩起案件，日前辯論終結，定於14日下午4時宣判。

波波醫師」是指民國106年後赴中、東歐國家唸書的醫學系、牙醫系學歷生，考取台灣醫師執照時，應考資格適用衛福部、考選部、教育部於105年底共同發布原則，較一般「大學辦理國外學歷採認辦法」嚴格。

波波醫生實習每年固定50名額爭議事件，陸續有6名及9名國外牙醫畢業生興訟，分別請求廢除（撤銷）衛福部的111年公告及112年公告（實習名額50人）。牙醫示意圖／ingimage

