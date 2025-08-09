快訊

趙露思認「半隻腳跨出演藝圈」 直播哽咽求工作：在這我沒得幹了

MLB／昔7球滿壘爆炸→今11球滿壘守住 曾豪駒看鄧愷威：沒有亂了陣腳

輕颱楊柳路徑曝光！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

千萬房產低價賣兒換奉養 兒子竟翻臉趕母出門！法官幫討公道

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹賴女將房產低價賣給兒子田男，換取繼續住與奉養照顧，未料去年底雙方爆發口角，兒子竟把父母趕出去並中斷奉養，賴女氣得提告，要求兒子返還買賣價差。新竹地院認定此屬「附負擔贈與」，兒子未履行義務，判須返還母親170萬元並付利息。

賴女主張，2017年她欲將房地以1千萬元出售給他人，但兒子稱會照顧奉養她與配偶，且兩人還可繼續居住家中，因此將房地以契約明載總價1千萬賣給兒子，但實收只有830萬元，剩餘170萬元在贈與稅免稅額內免除。

未料去年12月底她與兒子爆發爭執後，兒子不僅要求她搬出，還表示日後互不往來。今年2月她與配偶搬離家後，田男也未再奉養、不聞不問，因此提告要求田男返還當時房屋買賣價差170萬。

田男辯稱，雙方實際成交價僅800萬元，另他支付稅費與代辦費30萬元，母親同意免除170萬元，並非附奉養條件的贈與。他自2013年起資助父母近88萬元，且自2017年起獨自負擔房貸逾294萬元，長年支出已超過1182萬元，無力再額外資助生活費。

法官調查，契約明載總價1千萬元並免除170萬元，證人亦證述賴女因兒子願奉養才低於行情出售。雖田男過去有金錢資助，但同路段行情價已逾1800萬元，其受贈利益仍逾600萬元，並無不足償負擔情形。且田男自今年2月賴女搬離後未再奉養，最終判田男返還賴女170萬元。

新竹賴女將房產低價賣給兒子田男，換取繼續住與奉養照顧，未料去年底雙方爆發口角，兒子竟把父母趕出去並中斷奉養，賴女氣得提告。示意圖／報系資料照
新竹賴女將房產低價賣給兒子田男，換取繼續住與奉養照顧，未料去年底雙方爆發口角，兒子竟把父母趕出去並中斷奉養，賴女氣得提告。示意圖／報系資料照

新竹 父母 母親

延伸閱讀

新竹設備技師公司浴室裝手錶型針孔 偷拍女同事沐浴下場曝

黃怡君念完法律救援雛妓 任檢察官成辦案利器

台南男被控交付大麻抵債 友人證述不一有違常理 法官判無罪

國民黨輸了！台中市黨部房地為不當取得財產 打行政訴訟判決今出爐

相關新聞

替父籌措哥哥喪葬費 妹將兄生前轎車過戶給自己下場曝

新竹黃女為籌措哥哥喪葬費，竟在兄長過世後2天持其身分證、印章及行車執照，到監理所將哥哥生前的轎車過戶到自己名下。新竹地院...

千萬房產低價賣兒換奉養 兒子竟翻臉趕母出門！法官幫討公道

新竹賴女將房產低價賣給兒子田男，換取繼續住與奉養照顧，未料去年底雙方爆發口角，兒子竟把父母趕出去並中斷奉養，賴女氣得提告...

口罩採購涉貪圖利…新豐鄉公所求償1363萬 法官判廠商免賠

新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤疫情期間在鄉公所醫療用口罩採購案中，指示部屬圖利特定廠商。事後新豐鄉公所指控該特定廠商A公司涉弊...

他放女網友在台78快速道路下車被撞死 二審認罪賠償50萬換緩刑

邱姓男子前年9月間晚間開車載蘇姓女性網友經台78線快速道路，竟因口角即應其要求暫停路肩放她下車離去，剛好嚴姓男子開車路過...

衛福部公告牙醫實習50名額 15畢業生興訟將宣判

波波醫生實習每年固定50名額爭議事件，陸續有6名及9名國外牙醫畢業生興訟，分別請求廢除（撤銷）衛福部的111年公告及11...

桃園男停車「用這招」爽省千餘元 監視器全都錄GG了

桃園黃姓男子為了省停車費，去年9月間在平鎮區某停車場，將車輪壓住或以腳踩踏智能擋板，無須繳費離場的方式爽省1340元，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。