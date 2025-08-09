千萬房產低價賣兒換奉養 兒子竟翻臉趕母出門！法官幫討公道

新竹賴女將房產低價賣給兒子田男，換取繼續住與奉養照顧，未料去年底雙方爆發口角，兒子竟把父母趕出去並中斷奉養，賴女氣得提告，要求兒子返還買賣價差。新竹地院認定此屬「附負擔贈與」，兒子未履行義務，判須返還母親170萬元並付利息。

賴女主張，2017年她欲將房地以1千萬元出售給他人，但兒子稱會照顧奉養她與配偶，且兩人還可繼續居住家中，因此將房地以契約明載總價1千萬賣給兒子，但實收只有830萬元，剩餘170萬元在贈與稅免稅額內免除。

未料去年12月底她與兒子爆發爭執後，兒子不僅要求她搬出，還表示日後互不往來。今年2月她與配偶搬離家後，田男也未再奉養、不聞不問，因此提告要求田男返還當時房屋買賣價差170萬。

田男辯稱，雙方實際成交價僅800萬元，另他支付稅費與代辦費30萬元，母親同意免除170萬元，並非附奉養條件的贈與。他自2013年起資助父母近88萬元，且自2017年起獨自負擔房貸逾294萬元，長年支出已超過1182萬元，無力再額外資助生活費。