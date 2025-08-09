快訊

MLB／8月8日奪首勝！鄧愷威想對爸爸說：我愛你

台美關稅20+N% 張善政列談判三大敗筆批中央鴕鳥

「罷工期還創作」被指違規！南韓名導朴贊郁遭美國編劇工會除名

聽新聞
0:00 / 0:00

替父籌措哥哥喪葬費 妹將兄生前轎車過戶給自己下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹黃女為籌措哥哥喪葬費，竟在兄長過世後2天持其身分證、印章及行車執照，到監理所將哥哥生前的轎車過戶到自己名下。新竹地院依行使偽造私文書罪判黃女有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

判決書指出，黃女胞兄於2022年9月28日死亡，名下有一輛自用小客車。黃女以父親曾出資購車、且需要籌措喪葬費為由，要求侄女交付亡者的身分證、印章及行車執照，並於同年9月30日持該批證件到新竹區監理所辦理過戶。

法官認為，人死亡後，權利義務由全體繼承人承受，任何人不得再以亡者名義辦理法律行為；即便生前授權，死亡後授權關係亦告終止。黃女明知胞兄已過世，仍冒用其名義製作文書並申辦過戶，雖黃女辯稱車輛為父親出資購買，並獲父親同意辦理過戶，但父親並非車主或繼承人，無權授權。

法官考量黃女年逾50歲，高中畢業、月收入20萬元以上，具備相當智識與社會經驗，且無刑事前科，最終依行使偽造私文書罪判黃女有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

新竹黃女為籌措哥哥喪葬費，竟在兄長過世後2天持其身分證、印章及行車執照，到監理所將哥哥生前的轎車過戶到自己名下。示意圖／報系資料照
新竹黃女為籌措哥哥喪葬費，竟在兄長過世後2天持其身分證、印章及行車執照，到監理所將哥哥生前的轎車過戶到自己名下。示意圖／報系資料照

死亡 新竹 繼承人 偽造文書

延伸閱讀

影／高雄32歲機車騎士自撞分隔島噴飛摔地 頭殼破裂慘死

彰化台74甲東外環晚間火燒車景象駭人 駕駛逃生所幸無傷亡

影／三重警圍捕車手遭同夥駕車衝撞 3員警受傷、1路人腿骨折送醫

嘉義轎車碰撞波及2機車釀3傷 外送員無辜受害淚崩

相關新聞

替父籌措哥哥喪葬費 妹將兄生前轎車過戶給自己下場曝

新竹黃女為籌措哥哥喪葬費，竟在兄長過世後2天持其身分證、印章及行車執照，到監理所將哥哥生前的轎車過戶到自己名下。新竹地院...

桃園男停車「用這招」爽省千餘元 監視器全都錄GG了

桃園黃姓男子為了省停車費，去年9月間在平鎮區某停車場，將車輪壓住或以腳踩踏智能擋板，無須繳費離場的方式爽省1340元，經...

嘉義男父親節痛毆老爸 頭破血流逼跪祖宗牌位不得起身

嘉義縣32歲林姓男子多次對年邁75歲父親施暴，昨天又把父親打到頭破血流，強迫父親跪在祖宗牌位前，溫馨的父親節成了父親「劫...

影／林森北路酒吧2男互看不爽 店內拉扯還嗆「外面單挑」

台北市中山區林森北路一間鋼琴酒吧，今天凌晨發生打架案，兩名男子在酒吧內疑因對到眼，互看不爽先在店內拉扯，後來又嗆聲「去外...

公海上把捕漁船撞沉 漁業公司遭判賠保險公司4400萬元

高雄市某漁業公司旗下漁船2019年9月10日清晨在北太平洋的公海上，因為船長顧著找魚群，竟然撞沉另一艘作業中的捕漁船，遭...

公務機車用來通勤代步 台中公務員貪30元油錢未遂…下場卻很慘

時任台中市食品藥物安全處陳姓技士將公務機車用於上下班往返實驗室與公車站間代步，檢方查出他5天往返40公里約詐得油錢30元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。