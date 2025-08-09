聽新聞
替父籌措哥哥喪葬費 妹將兄生前轎車過戶給自己下場曝
新竹黃女為籌措哥哥喪葬費，竟在兄長過世後2天持其身分證、印章及行車執照，到監理所將哥哥生前的轎車過戶到自己名下。新竹地院依行使偽造私文書罪判黃女有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。
判決書指出，黃女胞兄於2022年9月28日死亡，名下有一輛自用小客車。黃女以父親曾出資購車、且需要籌措喪葬費為由，要求侄女交付亡者的身分證、印章及行車執照，並於同年9月30日持該批證件到新竹區監理所辦理過戶。
法官認為，人死亡後，權利義務由全體繼承人承受，任何人不得再以亡者名義辦理法律行為；即便生前授權，死亡後授權關係亦告終止。黃女明知胞兄已過世，仍冒用其名義製作文書並申辦過戶，雖黃女辯稱車輛為父親出資購買，並獲父親同意辦理過戶，但父親並非車主或繼承人，無權授權。
法官考量黃女年逾50歲，高中畢業、月收入20萬元以上，具備相當智識與社會經驗，且無刑事前科，最終依行使偽造私文書罪判黃女有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。
